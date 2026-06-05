La soriana Celia Muñoz participa en el Campeonato de España Sub16

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Nucía se convertirá este fin de semana en el foco de todas las miradas con la celebración del XXV Campeonato de España sub16 en pista al Aire Libre. En la cita participará la atleta soriana del Club Atletismo Soria, Celia Díaz Muñoz, quien llega con la tercera mejor marca de todos los participantes en la prueba de los 1.000 metros.

La soriana, campeona de Castilla y León en la distancia de los 600 metros, llega en la distancia del kilómetro con un tiempo de 2:56.36, una marca que superan esta temporada dos rivales y de ahí las posibilidades de subir al pódium en el Campeonato de España.

El campeonato, organizado por la Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de La Nucía, reúne a los mejores atletas nacidos entre los años 2011 y 2012. Un total de 782 atletas llegados desde todo el país.