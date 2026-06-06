El Club Soria Baloncesto visita los colegios de Soria en unas jornadas formativas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo técnico del CSB, dirigido por su director Carlos Bouza, está realizando durante el mes de junio visitas formativas a colegios de primaria en Soria, en las que se están realizando charlas y entrenamientos básicos con niños y niñas en colaboración con los departamentos de Educación Física de los centros educativos.

CP Numancia, Infantes de Lara y Camaretas son algunos de los colegios visitados, a los que se sumarán otros centros la próxima semana como Trilema, Doce Linajes y Pedrizas. Estas visitas coinciden con las jornadas de puertas abiertas del club, que se extiende hasta la semana próxima. El lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 serán las últimas sesiones abiertas para que cualquier jugador/a pueda venir a probar. Los detalles sobre edades y horarios, en la web del club www.clubsoriabaloncesto.es