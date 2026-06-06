BALONCESTO
El Club Soria Baloncesto visita los colegios de Soria en unas jornadas formativas
El CSB anima a todos aquellos interesados en aprender o mejorar sus habilidades jugando al baloncesto participando en sus jornadas de puertas abiertas
El equipo técnico del CSB, dirigido por su director Carlos Bouza, está realizando durante el mes de junio visitas formativas a colegios de primaria en Soria, en las que se están realizando charlas y entrenamientos básicos con niños y niñas en colaboración con los departamentos de Educación Física de los centros educativos.
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Heraldo-Diario de Soria
CP Numancia, Infantes de Lara y Camaretas son algunos de los colegios visitados, a los que se sumarán otros centros la próxima semana como Trilema, Doce Linajes y Pedrizas. Estas visitas coinciden con las jornadas de puertas abiertas del club, que se extiende hasta la semana próxima. El lunes 8, miércoles 10 y viernes 12 serán las últimas sesiones abiertas para que cualquier jugador/a pueda venir a probar. Los detalles sobre edades y horarios, en la web del club www.clubsoriabaloncesto.es