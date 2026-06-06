El San José se juega en Garray el ascenso a Tercera División

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José recibe este domingo en el campo de San Juan de Garray, a partir de las 12.00 horas, al Turégano C.F. en un encuentro en el que el conjunto soriano se juega el ascenso a Tercera División. Para ello, los de Carlos Carramiñana deberán superar a su rival por dos goles de diferencia y todo ello bajo la supervisión del colegiado palentino, Santiago Quirce Moreno.

El equipo soriano se agarra al campo de Garray para dar el salto de categoría, un escenario en el que no conoce la derrota esta temporada y, por lo tanto ante su afición, propicio para remontar el 2-1 de la ida. «Creo que va a ser un partido muy igualado que se puede decidir por detalles», señalaba el técnico del San José, Carlos Carramiñana, sobre un encuentro en el que espera que la afición, como ya ocurrió ante La Bañeza, se vuelque a apoyar al equipo ante un rival que tiene peligro en ataque.

Ese peligro ofensivo también lo tiene los colegiales, y más para este encuentro toda vez que recupera al pichichi del equipo, Edipo Rodríguez, tras cuatro partidos de sanción. "Edipo tiene experiencia internacional, ha jugado partidos en los que había ligas en juego, un jugador importante, diferencial arriba cuando está en el terreno", indicaba el técnico colegial sobre el ariete.

En caso de empate en la eliminatoria al término de los 90 minutos se disputará una prórroga de 30 minutos, 15 cada parte. Si al término de la misma se mantuviera la igualada, la fase se resolvería desde el punto de penalti.

En cualquier caso, el C.D. San José tendrá premio. Por un lado, el ascenso a Tercera si supera la eliminatoria. Por otro lado, de no superarlo, disputar la ronda previa de la Copa del Rey. Y todo a la espera de la evolución de Palencia y Guijuelo en la fase de ascenso a Segunda Federación y si la misma puede afectar a los equipos de Regional Aficionados.