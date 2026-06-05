Carlos Carramiñana: "Queremos subir a Tercera y para ello tenemos que ganar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El técnico del C.D. San José, Carlos Carramiñana, analiza el encuentro de este domingo en el campo de San Juan de Garray, a partir de las 12.00 horas, un compromiso en el que su equipo se juega el ascenso a Tercera División en la vuelta de la final de la fase de ascenso ante el Turégano. "Queremos subir a Tercera y para ello tenemos que ganar", señala el técnico de los colegiales.

En el choque de ida, el Turégano se impuso por 2-1 a los soriano y de ahí que el grupo que maneja Carlos Carramiñana tenga que ganar por dos goles al rival segoviano para dar el salto de categoría. "No me vale empate, tenemos que ganar. El grupo está concienciado de ello, lo hemos hecho ya y se puede volver a hacer", señala el técnico del San José.

Carlos Carramiñana hace referencia a los tres enfrentamientos entre ambos equipos de esta temporada, en concreto al primero de ellos disputado en Garray en el que se impusieron por 3-0. Al hablar de las posibles claves del choque, el preparador colegial indica que su equipo debe ser el de siempre a lo largo de esta temporada: "Sobre todo tenemos que ser nosotros mismos. No tener miedo al rival. En Segovia estuvimos muy condicionados por el rival, por jugar fuera... no tenemos que tener ese miedo, esos nervios por jugar una final de ascenso a Tercera. Tenemos que pensar que jugamos en casa y los podemos lograr".

Carlos Carramiñana no cree que el Turégano llegue a San Juan a encerrarse ya que "el ataque es el punto fuerte del rival", y de ahí que crea que igualmente salgan "a ganar". "Creo que va a ser un partido muy igualado que se puede decidir por detalles. Aspectos como los que señalaba antes, detalles de tipo emocional que pueden influir en el partido", significa.

A la hora de destacar al rival, el preparador del San José apunta a Rogero y Alcubilla, autores de los goles del pasado fin de semana para los segovianos: "Esta temporada ya nos hemos enfrentado en tres ocasiones. Arriba tienen mucha calidad y este domingo vamos a tener que ofrecer nuestra mejor versión para poder contrarrestarlos".

En el encuentro ante La Bañeza, en el campo de San Juan se congregaron 1.300 aficionados. El apoyo de la afición fue clave es día e igualmente puede serlo este domingo. De ahí que desde el club soriano no se dude en pedir ese apoyo. "Está claro que nosotros en casa somos más fuerte que fuera y en parte es por la afición. Lo que se vivió ante La Bañeza fue increíble y ojalá se pueda igualar o superar esa cifra. Desde el club se ha organizado una paella para después del partido y la gente se puede quedar", indica Carlos Carramiñana.

De cara al choque de este domingo, el técnico del San José tiene la baja de larga duración de Garrido y la duda de Jorge. No obstante recupera al goleador del equipo, Edipo, más allá de que jugadores que actuaron renqueantes ante La Bañeza puedan haber recuperado un poco. "Recuperamos a Edipo que es una pieza importante. Lo es por los goles y también por su experiencia. Edipo tiene experiencia internacional, ha jugado partidos en los que había ligas en juego, un jugador importante, diferencial arriba cuando está en el terreno", afirma el técnico del San José sobre el pichichi del equipo.

El San José luchará por el ascenso directo a Tercera. De no conseguirlo, el premio será el disputar la Copa del Rey, lo que ya es un premio en sí mismo. "Nosotros ya tenemos premio y así se lo he dicho a los chicos. Queremos subir a Tercera pero, ganemos o perdamos, tenemos premio", apunta.

Por último, el preparador del San José explica como fue la ida en el Municipal de El Burgo, un partido "difícil", para su equipo. "No salimos bien y ellos en su casa apretaron bastante. Se pusieron 2-0 a favor, hizo bastante calor y fue difícil gestionar los nervios. Reaccionamos en el partido y logramos hacer el 2-1 y ese gol nos levantó el ánimo. En el último tramo pudimos hacer algún gol más", concluye.