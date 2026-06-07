Los clubes deportivos de la capital, molestos por el retraso en el pago de las ayudas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Un nutrido grupo de clubes deportivos de la capital se encuentran molestos con el Ayuntamiento de Soria como consecuencia de los atrasos en los pagos correspondientes a ayudas de la temporada 2024-2025 y de la 2025-2026. En algunos casos, esos atrasos han llevado a límite a algunos de ellos, que se plantean el dejar de realizar algunas de las actividades de las Campañas Deportivas Municipales.

Esta semana el Club Kickboxing Soria emitía un comunicado en el que señalaba había informado a los padres que, de cara al próximo año, modificaría su funcionamiento con la Escuela Deportiva Municipal como consecuencia «de los retrasos en los pagos por parte del Ayuntamiento, que a fecha de hoy todavía adeuda las cantidades correspondientes a las temporadas 2024-2025 y 2025-2026». Heraldo de Soria ha contactado con varios clubes de la capital y se trata de una situación que, si bien no se puede decir que afecte a todos los clubes, es bastante generalizada con el consiguiente malestar de los clubes deportivos con esta gestión por parte del Ayuntamiento. Los inconvenientes van desde atrasos en los pagos a acreedores a adelantar el cobro a los socios de las cuotas de la próxima temporada.

Según han explicado algunos de estos clubes, que en la mayoría de casos piden hablar bajo anonimato para evitar posibles represalias, se encuentran por un lado los pagos de la línea de ayudas del Ayuntamiento y por otro los propios convenios con entidades deportivas. «A todos los clubes no se les ha pagado las ayudas del año pasado y las de este año, que se suelen convocar a principio de año, aún no se han convocado», relata un directivo de uno de los clubes afectados. Estas líneas de ayudas son a las que suelen acceder los clubes más modestos, más pequeños, aquellos que tienen más problemas para acceder a algún tipo de patrocinio privado y cuya actividad sería prácticamente inviable sin esas ayudas. «No nos han pagado a ninguna Escuela Municipal. Todos los clubes de Soria están en una situación muy parecida. Es bastante trastorno», señala un responsable de otro club afectado. «Todo lo relacionado con las Escuelas Deportivas, estamos con el agua al cuello», apuntan desde otro.

«Tras dos años sin subvenciones deportivas, al final miras mucho más las competiciones a las que vas, donde vas con los chicos y que les puede pagar. Sin esas ayudas, de momento, lo pagan las familias a la espera de esa ayuda. Si estamos una temporada más sin subvención no sé lo que vamos a hacer, habrá que confiar en que nos paguen la ayuda de la 24-25 para tener algo de margen», indican desde otra entidad deportiva. «Nos encontramos ya dentro de unos plazos en el que los impagos empiezan a afectar a la actividad normal», indican desde un club que hasta ahora ha podido sortear la situación por tener un buen apoyo de empresas privadas.

En cuanto al origen de la situación, todos los clubes consultados coinciden prácticamente en un punto y es que, en lo que a la resolución de ayudas deportivas, el Ayuntamiento tiene un problema de gestión. En este sentido, los representantes menos incisivos apuntan a un «problema interno», por un cambio en Intervención que ha puesto sobre la mesa unos requisitos más exigentes para cobrar las ayudas, situación de la que «no se puede culpar a Intervención», siendo dinero público. Se achaca igualmente a la falta de personal en el Departamento de Deportes. «El problema es que la sección de Deportes no funciona, no sé si es por falta de personal o por otra situación. Con Diputación no nos pasa esto», indican desde una de estas entidades deportivas quien explica que, desde la institución provincial, son exigentes con el cumplimiento del papeleo y, una vez realizado el mismo, no se tarda tanto en realizar los pagos. «Veo que hay mucho trabajo para poca gente», apuntan desde alguna entidad deportiva mientras que algún club también confirma no haber notado diferencia en los últimos cuatro años en el Departamento de Deportes y otros son bastantes menos amables con esta sección consistorial.

Otros califican el mismo de un ida y vuelta constante de un espacio a otro. «Vas a hablar con Rafa en Deportes y de ahí te mandan a Intervención con Lorenzo. Hablas con Lorenzo y de nuevo te envían a Deportes», relatan desde un club, una máxima, el de ir escaleras arriba y abajo, en la que coinciden todos los clubes consultados.

En este sentido, el Ayuntamiento ya ha firmado los convenios de 2026 con algunas entidades. Hace unos días se aprobaba el del Balonmano Soria y el pasado viernes se daba el visto bueno al del C.D. Calasanz. Próximamente llegarán otros para aliviar la situación de algunos de estos clubes, impacientes por que se les de lo antes posible una solución.

El Ayuntamiento espera dar una solución en mes y medio

El Ayuntamiento de Soria en la figura del concejal del Deportes, Manu Salvador, reconoce que el Ayuntamiento tiene un atasco en el pago de ayudas y subvenciones a clubes deportivos por una «tormenta perfecta», que ha tenido lugar en los últimos años y confía, tras haber dado solución a algunos clubes, que en el plazo de mes y medio, quizás un poco antes quizás un poco después, se pueda dar solución a todos esos atrasos con las ayudas que tanto están afectando a los clubes así como la firma de convenios correspondientes a 2026.

«Reconocemos el problema, tenemos un atasco gordo. Espero aprobar un paquete con 20 convenios de poco dinero», señala el concejal quien no esconde que para un futuro se está trabaja en cambiar todo el sistema, estableciendo convenios para realización de eventos, patrocinios con los clubes que más interese y sacar a licitación las actividades de las Escuelas Deportivas.

Sobre el embrollo por el retraso en el pago de subvenciones deportivas, Salvador señala, resumiendo todo mucho, que en Intervención del Ayuntamiento ha entrado un nuevo responsable que solicita que la documentación presentada para justificar actividades se ajuste más a la legalidad. En este sentido, hay aspectos legales que deben cumplirse con ayudas otorgadas en un año pero no concedidas. «Hasta que no se solucione lo del 25 no se puede firmar lo del 26», apunta y añade que «en el Departamento de Deportes me quedé sin técnico durante un año y eso ha provocado una situación de colapso total».