Santa María de Huerta acoge el final del XI Desafío Alto Jalón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El XI Desafío Alto Jalón ha finalizado este domingo en Santa María de Huerta tras la celebración de una última jornada de relevos que, en la segunda transición nocturna, partía de la localidad de aragonesa de Alhama.

En la tercera y última jornada el XI Desafío Alto Jalón entraba de nuevo en la provincia de Soria para, desde las 7.00 horas, realizar un tramo de BTT hasta Iruecha. De ahí se pasaba de nuevo a tierras aragonesas para visitar el Yacimiento Arqueológico de Arcóbriga antes de volver de finalizar en Santa María de Huerta.

El XI Desafío Alto Jalón se ha desarrollado desde el pasado viernes.HDS

El XI Desafío Alto Jalón es una prueba no competitiva y de relevos Non Stop que arrancó el pasado viernes en Sigüenza para discurrir por el sur de la provincia de Soria y adentrarse en la de Zaragoza. A lo largo de tres días y dos noches se han realizado trayectos corriendo a través de relevos, natación y recorridos en BTT. En la edición finalizada hoy había inscritos 139 relevistas.