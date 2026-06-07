Adrián Olalla y Joan Domenech fichan por el C.V. Leganés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El receptor soriano, Adrián Olalla, y el central que esta temporada ha jugado en el CV Grupo Herce, coincidirán de nuevo la próxima temporada en equipo de Superliga. Ambos jugadores ha sido anunciados como nuevos jugadores del C.V. Leganés para el curso 26-27.

Adrián Olalla se formó en las categorías inferiores del voleibol soriano y esta temporada militó en la competición belga. En su regreso a la máxima competición nacional lo hará en tierras madrileñas con un Joan Domenech con el que ya compartió vestuario en Soria.