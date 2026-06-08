La cantera del Sporting Río Duero cuaja una excelente actuación en Astillero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero alevín masculino y el Sporting Río Duero benjamín masculino ganaron todos los partidos que el sábado disputaron en el Torneo Nacional Pequevoley, una cita en la que el Club Voleibol Astillero, de Cantabria, reunió a algunos de los clubes de cantera más afamados del norte de España. Gran parte de estos conjuntos -formados por niños de entre ocho y doce años- ultiman estos días su preparación de cara al Campeonato de España alevín, que se desarrollará en Valladolid del 12 al 14 de junio, o al de la categoría benjamín, previsto para una semana después en la misma ciudad. El Sporting Santo Domingo ganó el año pasado la medalla de oro en el Campeonato de España Alevín Masculino y la de plata en el Campeonato de España Benjamín Masculino.

Los alevines del Sporting Río Duero no cedieron ni un set en el Torneo Nacional Pequevoley, en el que se midieron al Club Voleibol Astillero, el VCV Duero de Valladolid, el Colegio San Ignacio de Oviedo (Asturias) y el Río Duero Sporting. Este último equipo alcanzó el segundo puesto en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino -por detrás del Sporting Río Duero- y también está clasificado para el Campeonato de España. Los benjamines del Sporting Río Duero se impusieron por 2-1 al Colegio San Ignacio y al Club Voleibol Torrelavega (Cantabria) y por 2-0 a la Escuela Municipal de Cartes (Cantabria) y al Grupo Covadonga de Gijón (Asturias). Los benjamines del Sporting Río Duero no tenían rivales de su categoría en Castilla y León y por eso se han fogueado este año en la competición alevín.

En el Torneo Nacional Pequevoley compitieron también dos escuadras femeninas del Sporting Santo Domingo. Una única derrota sufrieron las alevines del Sporting Santo Domingo A, segundas este año en el Campeonato Regional de Edad. En Astillero le ganaron a la Agrupación Deportiva La Salle de Santander (2-0), al Club Voleibol Astillero B (2-1) y al VCV Colón de Valladolid (2-0) y sólo perdieron (2-0) contra el Club Voleibol Astillero A. Los equipos masculinos y el Sporting Santo Domingo A alevín femenino competirán a lo largo de este mes de junio en sus respectivos Campeonatos de España. La expedición a tierras cántabras la completaron las alevines del Sporting Santo Domingo C, que, además de acumular experiencia en una cita de este nivel, derrotaron por 2-1 al VCV Cervantes de Valladolid.