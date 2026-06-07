El Sporting Santo Domingo es elegido club del año en Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la edición inaugural de la Gala del Voleibol de Castilla y León, un evento que organizó el sábado la Federación de Voleibol de Castilla y León en el Centro Cívico Canal de Castilla de Valladolid.

Al Sporting Santo Domingo se le entregó el galardón que lo distingue como el club del año porque, según Íñigo Torres, vicepresidente de la Federación de Voleibol de Castilla y León y presentador del acto, “es uno de los referentes del voleibol de la región” y ha tenido “la humildad suficiente como para dar un paso atrás, ceder en los acuerdos con otras entidades y apuntalar así su crecimiento”. Félix Chamarro, en representación de la entidad soriana, recibió el premio de manos de Jesús Soria, presidente de la Federación de Voleibol de Castilla y León, y Mayte Martínez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid.

En la Gala del Voleibol de Castilla y León se entregaron los trofeos a los tres primeros en todas las competiciones de carácter regional celebradas este curso. Campeones se han proclamado tres de los equipos del Sporting Santo Domingo: el Hospital Latorre Sporting A infantil femenino de la Liga Oro, el Sporting Río Duero A alevín masculino y el Sporting Río Duero benjamín masculino. Subcampeón ha sido el Sporting Santo Domingo A alevín femenino de la Liga Oro y en el tercer puesto han finalizado el Cañada Real Sporting Santo Domingo de la Segunda División Femenina y el Sporting Santo Domingo A cadete femenino de la Liga Oro. El club que preside César Gonzalo contaba esta temporada con un total de 19 equipos federados -13 femeninos y 6 masculinos- de todas las categorías.

También fueron premiados otros tres de los conjuntos masculinos surgidos a raíz del acuerdo de colaboración entre el Sporting Santo Domingo y el Río Duero. Dos de ellos (el Río Duero Sporting cadete y el Río Duero Sporting infantil) alcanzaron el título y segundo ha concluido el Río Duero Sporting alevín. Y sendas menciones especiales recibieron los internacionales en categorías inferiores David Maján y Víctor Chamarro, formados en el Sporting Santo Domingo, ahora integrados en el equipo cadete del Río Duero Sporting y enrolados en la Concentración Permanente Juvenil de la Federación Española desde hace dos campañas. Maján y Chamarro ganaron el pasado verano, con la selección española Sub-16, la medalla de plata en el Campeonato de Europa.