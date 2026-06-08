El BM Soria refuerza su posición de pivote

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria ha anunciado su sexto fichaje para la próxima temporada en Primera División. Se trata del pivote argentino Nicolás Tavella, jugador de gran envergadura que está llamado a marca diferencias en la categoría.

Con 198 centímetros de altura y 120 kilos de peso, la última incorporación de los amarillos juega de pivote y ha sido internacional con las categorías inferiores de Argentina y procede del BM Alarcos Ciudad Real de Primera División. Una de sus característica es su fortaleza defensiva, según anuncia la entidad amarilla. «Estoy muy contento de pertenecer al club Balonmano Soria. Vamos a trabajar muy duro para cumplir todos los objetivos», señalaba el pivote. Nicolás Tavella es el sexto fichaje del BM Soria esta temporada tras las incorporaciones de Manu Lafuente, Unax Santamaría, Lucas Lozano, Álvaro Arriaga y Jaime Suárez.