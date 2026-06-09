El BTT Urbión bate récord de inscripción y reunirá en Pinares a 750 participantes

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Covaleda ultima en estos días la XVIII BTT Urbión Memorial Iván Herrero, cita que organiza el Club Desafío Urbión y que es una de las referencias nacionales del panorama nacional del BTT. Buena prueba de ello son algunos de sus números, entre ellos los 750 participantes en la edición de este año, récord de la prueba, que se darán cita en Pinares los próximos 19, 20 y 21 de junio.

La relevancia de la carrera se pone de manifiesto en el tiempo que duraron en completarse las inscripciones. "Tenemos 750 inscritos, es el récord de la prueba, de ahí no podemos pasar. No duraron ni una hora. Hay corredores de seis países, entre ellos corredores top de la competición en BTT", señala Andrés Cámara, presidente del Club Desafío Urbión. En la categoría local para corredores sorianos, premio que patrocina la Gastrotasquita, hay 113 inscritos, un 14% del total, mientras que Madrid es la provincia que más corredores aporta.

Otros números ponen igualmente de manifiesto la envergadura de la prueba. Un presupuesto de 260.000 euros gracias a la colaboración de los Ayuntamientos de Covaleda, Duruelo y Salduero y otros patrocinadores de los que 30.000 se invierten en seguridad (Seguros, ambulancias, médicos y enfermeras), un aspecto "que este año se ha reforzado", así como 20.000 euros en premios entre los vencedores. "Tenemos además unos 250 voluntarios que llegan de toda la comarca", recalca Andrés Cámara.

Como consecuencia de la avalancha de participantes, la organización ha cambiado el lugar de concentración de participantes y la salida y meta de la prueba al haber sustituido las habituales piscinas por el campamento del Raso de la Nava, escenario con "más sombras y más baños", que el anterior.

En cuanto a la competición en sí, señalar que volverá a haber tres etapas con varias categorías. La primera de ellas, en la que colabora Cristalerías Vinuesa, será la más espectacular de todas por celebrarse en horario nocturno desde las 21.45 horas. Se trata de una prueba de 23 kilómetros y un desnivel acumulado de 270 metros de los que un 60% transcurre por senderos y el resto por pistas forestales.

El sábado tiene lugar la etapa reina, una prueba de 59 kilómetros y 1.850 metros de desnivel que casi en su totalidad discurre por senderos. Ésta acoge una de las principales novedades de este año, el paso por primera vez en la prueba por el Mirador de la Laguna Negra. Ya el domingo tiene lugar la tercera y última etapa, el Memorial Iván Herrero, que se desarrolla sobre una distancia de 55 kilómetros y un desnivel acumulado de 1.450 metros. Paralelamente ese día se celebra la BTT Kids para los más pequeños, prueba que cuenta con 80 inscritos.

"Los trazados los cambiamos todos los años. Los adaptamos en función de la tala de pinos o donde más pueden haber afectados las lluvias. Aunque hay tramos que se repiten, las etapas se cambian todos los años y en esta edición tenemos con principal novedad la llegada al Mirador de la Laguna Negra", expresa Andrés Cámara quien explica que la organización trabaja en estos días en la revisión, señalización y puesta a punto de los trazados.