El Sporting Río Duero masculino y el Santo Domingo femenino, al Campeonato de España Alevín

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España Alevín que este viernes comienza en Valladolid contará con la participación del Sporting Río Duero masculino y el Sporting Santo Domingo femenino. Un total de 32 equipos masculinos y otros tantos femeninos van a medir sus fuerzas en una cita en la que el Sporting Santo Domingo ha brillado con luz propia en los últimos años. De hecho, su equipo masculino ganó la medalla de oro tanto el año pasado como en la edición de 2024. Esta temporada, la primera en la que los dos clubes de Soria gestionan de forma conjunta la cantera masculina, el Sporting Río Duero ha logrado el título con mucha comodidad tanto en el Campeonato Regional de Edad como en la Copa de Castilla y León. En Valladolid también entrará en acción el Río Duero Sporting, que concluyó segundo en el Campeonato Regional de Edad.

La segunda plaza -tanto en el Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino como en la Copa de Castilla y León- es la que ha alcanzado esta campaña el Sporting Santo Domingo, cuya mejor actuación en un Campeonato de España Alevín Femenino data de 2024, cuando conquistó una más que meritoria quinta posición. El viernes se jugarán los tres partidos de la primera fase, en la que los rivales del Sporting Río Duero son el Europa de Leganés (Madrid), el Club Deportivo Las Viñas de Teruel y el Vóley Cide Palma. Con el Esporles Amaltea Viajes de Mallorca, el Narón Volea de La Coruña y el OCISA Club Voleibol Cultural Logroño pugnará el Sporting Santo Domingo por las dos plazas para los octavos de final que se ponen en juego en cada grupo de la primera fase.

Alevines en la presente temporada son los nacidos en 2015 y 2016, quienes -al igual que los benjamines- practican el minivoley, una modalidad que se disputa sobre un campo más pequeño, en la que se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores y en la que logra la victoria el que gana dos sets. Los integrantes del Sporting Río Duero que competirán en Valladolid son Hugo Diago, Jorge Fernández, David Fresno, Enzo Gómez, Alejandro Hernando, Mario Miguel, Julián Pascual y Mateo Romero. Y el Sporting Santo Domingo lo componen Susana Espinoza, Leire Huete, Silvia Largo, Noa Mateo, Sofía Pellicer, Inés Recio, María Paz Rodríguez y Lara Sanz. En diciembre de 2025, también en Valladolid, el Sporting Río Duero alcanzó el cuarto puesto en la Copa de España y el Sporting Santo Domingo finalizó en la novena plaza.