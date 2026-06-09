Este miércoles comienzan en Escolapios las jornadas de puertas abiertas del Sporting Santo Domingo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Santo Domingo organizará tanto esta semana como la que viene unas jornadas de puertas abiertas destinadas a niños y niñas que quieran conocer de cerca el voleibol y descubrir este deporte de una forma práctica, divertida y totalmente gratuita.

La primera de las sesiones de entrenamiento incluidas en esta campaña de captación está prevista para este miércoles, día 10 de junio, de 17.30 a 18.30 horas, en el Pabellón Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios. La segunda se desarrollará el próximo 16 de junio, en idéntico escenario y en el mismo horario. El 17 de junio llegará la última oportunidad para participar en estas jornadas de puertas abiertas del Sporting Santo Domingo, dirigidas a niños y niñas de las categorías benjamín (nacidos/as en 2017 y 2018), alevín (2015 y 2016) e infantil (2013 y 2014).

Cartel con las categorías y horarios en el que tienen lugar las pruebas.HDS

Durante estos entrenamientos, los asistentes podrán participar en juegos y ejercicios adaptados a su edad, se familiarizarán con los aspectos básicos del voleibol y conocerán el funcionamiento de una de las entidades deportivas con mayor trayectoria de la provincia, que, además, acaba de ser distinguida en la Gala del Voleibol de Castilla y León. El objetivo de esta iniciativa es acercar el voleibol a nuevos practicantes y ofrecer a las familias la oportunidad de descubrir un deporte que fomenta valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. El Sporting Santo Domingo cuenta en la presente temporada con 19 equipos federados: 13 femeninos y 6 masculinos. Todos ellos -incluso los de las categorías benjamín y alevín- participan en los diferentes Campeonatos Regionales de Edad.

En el marco de esta campaña de captación puesta en marcha por el Sporting Santo Domingo, el próximo lunes, día 15 de junio, el Pabellón Padre Eusebio Millán del Colegio Escolapios acogerá la primera edición del Torneo Cañada Real de Minivoley 4x4, destinado a jugadores y jugadoras nacidos en 2014 y posteriores. Todos los equipos deben contar en sus filas con un mínimo de dos féminas y con un jugador o una jugadora que no haya participado esta temporada en una competición federada. El I Torneo Cañada Real se iniciará a las 17.30 horas y tanto el número de partidos como la duración de los mismos dependerá de la cantidad de equipos participantes. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de https://acortar.link/y0D4fg.