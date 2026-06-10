Adrián Martínez regresa al C.D. Calasanz

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha anunciado su primer refuerzo para la próxima temporada en la que la entidad colegial militará por primera vez en su historia en Tercera División. Se trata del medio centro Adrián Martínez, quien regresa al equipo soriano tras jugar la temporada pasada en el Numancia B.

Este es el segundo refuerzo de los sorianos para el curso que arranca el próximo 1 de julio tras anunciar igualmente la renovación de su capitán Sergio Madrigal. Previamente, el C.D. Calasanz había hecho los deberes en el banquillo al renovar a los artífices del ascenso, los técnicos Fran Valero y Héctor Catalina.

El C.D. Calasanz cumplirá 40 años de vida en 2027 y lo celebrará jugando por primera vez en su historia en Tercera División. Todo ello tras una temporada, ésta que está a punto de finalizar, casi redonda al finalizar primero de grupo de la Regional Aficionados de Castilla y León.