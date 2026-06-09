El Calasanz comienza a dar forma a su plantilla en Tercera División

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz lleva tiempo trabajando en su plantilla de la próxima temporada que supone su debut en Tercera División. La primera piedra en el proyecto colegial ha sido el anuncio de la renovación de su capitán, Sergio Madrigal. Se trata de la primera continuidad tras las ya confirmadas del cuerpo técnico que encabezan Fran Valero y Héctor Catalina.

El C.D. Calasanz lograba el pasado mes de mayo el histórico ascenso a Tercera División tras doblegar en el José Andrés Diago al C.D. Espinar-San Rafael, culminando así una magnífica temporada en la Regional Aficionados. Un ascenso que sirve para conmemorar una cifra redonda para el club soriano toda vez que cumple 40 años en 2027.