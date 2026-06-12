Santa Cruz de Yanguas viaja en el tiempo: llega la octava Quedada Icnitasrunner entre huellas de dinosaurio y naturaleza

La cita en Santa Cruz de Yanguas tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Correr o caminar por donde los gigantes del pasado dejaron su huella ya es una tradición veraniega en las Tierras Altas de Soria. El próximo sábado 20 de junio, Santa Cruz de Yanguas se vestirá de gala para acoger la octava Quedada Icnitasrunner, un evento deportivo y familiar que invita a descubrir la riqueza natural y paleontológica de la zona.

La cita ofrece dos recorridos espectaculares que transcurren a la vera del río Baos, entre frondosos bosques de pinos y hayas que sirven de hogar para ciervos y jabalíes:

Ruta de 9 kilómetros: Con un desnivel positivo de 340 metros, ideal para quienes buscan una distancia más explosiva o disfrutar de una marcha senderista guiada.

Ruta de 21 kilómetros: Con 565 metros de ascensión, pensada para los corredores que quieran exprimir las piernas en un entorno natural privilegiado.

Un programa para disfrutar en familia

El fin de semana arrancará el viernes por la noche, a partir de las 21:00 h, con la recogida anticipada de la bolsa del corredor. El sábado por la mañana, los rezagados podrán recoger su dorsal una hora antes de las 9:00 h, momento en el que se dará la salida oficial tanto a la quedada icnitasrunner como a la marcha senderista.

El ritmo no parará en toda la mañana. Se prevé que los corredores más rápidos regresen sobre las 11:00 o 11:30 h, mientras que los senderistas completarán el recorrido entre las 13:00 y las 14:00 h. Para los más pequeños, la diversión está asegurada a las 12:00 h del mediodía con las carreras infantiles en el parque de la localidad.

Convivencia, paella y regalos

Tras el esfuerzo, llegará el momento de compartir la experiencia. La organización ha preparado un espacio de descanso a la sombra del parque municipal para disfrutar de unos refrescos y comentar las mejores anécdotas del terreno.

A las 15:00 h se servirá la tradicional comida popular (paella) para participantes y acompañantes, y la jornada culminará a las 17:00 h con el esperado sorteo de regalos por cortesía de los colaboradores del evento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de forma online hasta el jueves 18 de junio a las 20:00 h a través del siguiente enlace oficial:

🔗 https://www.rockthesport.com/evento/8icnitasrunner

Desde la organización animan a vecinos, visitantes y amantes del deporte a sumarse a esta gran fiesta: "Venid a disfrutar de Santa Cruz de Yanguas, de su gente, de su historia y de un entorno natural que os atrapará desde la primera zancada".