El Club Bádminton Soria afronta las dos últimas competiciones antes del verano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Bádminton Soria-CS24 afronta este fin de semana los dos últimos torneos previos al descanso estival con la participación de jugadores sub-17 en Solares, en Cantabria, mientras que los jugadores seniors se desplazarán hasta la localidad madrileña de Guadarrama.

En concreto, Jimena Ayllón y Daniel Marín disputarán el Master de Cantabria para categorías sub13 y sub17 en el que, además de las modalidades de individual, Jimena está inscrita en los dobles femeninos junto a la aragonesa Olalla Herrero, mientras que Daniel lo hará en los dobles mixtos haciendo pareja con la vallisoletana Daniela Vinagrero.

Ambos aprovecharán esta competición para afinar su estado de forma de cara a su participación en los próximos Campeonatos de España de jugadores en edad escolar que se celebrará la próxima semana.

Por otro lado, Santiago Martínez y José Carlos Pérez, jugadores de la categoría senior, acudirán el sábado hasta Guadarrama para disputar el torneo organizado por la Federación Madrileña. Ambos están inscritos en las tres modalidades por lo que afrontarán una intensa competición. Además de los individuales y los dobles masculinos formando dupla, competirán en el cuadro de mixtos junto a Beatriz Martínez, del Club Bádminton Leganés y Adriana Francescone del Club Bádminton Collado Villalba, respectivamente.