Los alevines del Sporting Río Duero se clasifican para los octavos de final del Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero masculino jugará este sábado, frente al Club Voleibol Mataró de Barcelona, los octavos de final del Campeonato de España Alevín que se está celebrando en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. El gran dominador de la temporada en Castilla y León -primero en el Campeonato Regional de Edad y campeón de la Copa de Castilla y León- perdió en su primer encuentro por un ajustado 1-2 (25-27, 25-18 y 12-15) frente al Europa de Leganés (Madrid) y se aseguró el segundo puesto en el Grupo A porque doblegó después a la Agrupación Deportiva Las Viñas de Teruel, por 2-0 (25-11 y 25-9), y al Vóley Cide Palma, también por 2-0 (25-23 y 25-19). El Sporting Río Duero lo forman Hugo Diago, Jorge Fernández, David Fresno, Enzo Gómez, Alejandro Hernando, Mario Miguel, Julián Pascual y Mateo Romero.

Rafael Ortega, Pablo Mugarza e Iban Reche dirigen en Valladolid a un Sporting Río Duero que ya concluyó cuarto este año en la Copa de España. Con luchar por la decimoséptima plaza se tendrán que conformar las alevines del Sporting Santo Domingo, que sólo ganaron uno de sus tres partidos del viernes. Se estrenaron con una derrota por 1-2 (23-25, 25-17 y 8-15) contra el Esporles Amaltea Viajes de Mallorca. También tuvieron opciones reales de superar al Narón Volea de La Coruña, frente al que cayeron por idéntico marcador: 1-2 (25-19, 24-26 y 10-15). Al OCISA Club Voleibol Cultura de Logroño lo doblegaron con una gran claridad por 2-0 (25-6 y 26-24). El Sporting Santo Domingo cuenta en Valladolid con un cuerpo técnico compuesto por Sergio Corredor, Lorena Alonso y María Gómez.

El plantel integrado por Susana Espinoza, Leire Huete, Silvia Largo, Noa Mateo, Sofía Pellicer, Inés Recio, María Paza Rodríguez y Lara Sanz se medirá este sábado al Heidelberg canario. También compite en Valladolid el Río Duero Sporting, otro de los equipos surgidos a raíz de que los dos clubes de la capital gestionen de manera conjunta la cantera masculina. Arrancó con una derrota frente al Albarena de Albacete (0-2), superó después al Club Voleibol Melilla (2-0) y perdió en su tercer duelo, por 2-0, ante el Wefferent Mintonette de Almería. El Sporting Santo Domingo ha ganado dos medallas de oro consecutivas en los dos últimos Campeonatos de España de la categoría alevín y acumula otras tres medallas -un oro y dos platas- en las cuatro últimas ediciones del Campeonato de España Benjamín.