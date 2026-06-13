El Abejar celebra sus bodas de oro en una jornada festiva de recuerdos y vivencias

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Abejar CF ha cumplido 50 años y para celebrar este número tan redondo la localidad pinariega se volcaba con su equipo de fútbol en una jornada festiva en la que se llevaron a cabo diferentes actos. Partidos de fútbol entre ‘viejas glorias’, una exposición que repasa la historia del club y una comida de hermandad para conmemorar estas bodas de oro. El Abejar CF es uno de los clubes históricos del fútbol provincial soriano y a lo largo de estos cincuenta años de vida puede presumir de tener en sus vitrinas varios títulos de la Liga Provincial y de la Copa Diputación.

‘50 años de historia, una misma pasión’. Este es el lema de una celebración que «será entrañable y emotiva», según explicaba Eduardo Martínez, en su día jugador del Abejar y que ha sido uno de los encargados de organizar lo que será un día festivo.

La junta directiva del Abejar, encabezada por el presidente del club, Basilio Romero, invitaba formalmente a participar en esta conmemoración a todos los jugadores, técnicos y personas que hayan estado vinculadas a la entidad a lo largo de este medio siglo de trayectoria, así como a los habitantes de la localidad.

Los actos programados para este sábado comenzaron a las 10.30 horas con la disputa en el Campo Municipal de La Ermita de varios partidos entre ‘viejas glorias’.

Posteriormente, a las 12.30 horas, el Centro Cultural de Abejar acogía la inauguración de una exposición conmemorativa que repasa la trayectoria del club a través de imágenes y recuerdos de estas cinco décadas desde la fundación del club. «La gente pudo ver todo tipo de artículos, aunque la exposición principalmente es de fotografías».

Buenas maneras en los partidos entre ex jugadores del Abejar.Mario Tejedor

La celebración continuó a las 13.15 horas con un vermut musical amenizado por una charanga que recorrió los diferentes establecimientos hosteleros del municipio. El broche de oro de la jornada lo puso una paellada popular programada para las 15.30 horas en el Polideportivo de Abejar, donde los asistentes compartirán mesa y recuerdos en un ambiente de confraternidad.