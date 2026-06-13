Aniversario del Abejar CF: fotos del partido entre sus 'viejas glorias'

Duelo entre los futbolistas actuales y los ya retiradosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Abejar celebra medio siglo de su club de fútbol con una jornada repleta de actos que reunió a más de un centenar de personas entre exjugadores, vecinos y colaboradores. El equipo abejaruco, uno de los referentes históricos del fútbol provincial soriano, conmemoró sus bodas de oro con un programa festivo que arrancó en el Campo Municipal de La Ermita. Varios títulos de la Liga Provincial y de la Copa Diputación avalan medio siglo de trayectoria de una entidad que, bajo el lema '50 años de historia, una misma pasión', demostró que el sentimiento hacia sus colores no ha menguado con el tiempo.

La jornada arrancó a las 10.30 horas con el partido con 'viejas glorias' del club jugando contra la formación actual del equipo en el Campo Municipal de La Ermita. A las 12.30 horas el testigo pasó al Centro Cultural de Abejar, donde quedó inaugurada una exposición conmemorativa que repasó cinco décadas de historia a través de fotografías y recuerdos materiales de distintas épocas.

El ambiente festivo se prolongó a las 13.15 horas con un vermut musical en el que una charanga recorrió los establecimientos hosteleros del municipio, animando las calles de la localidad pinariega en un recorrido que fue creciendo en participación. El broche de oro llegó a las 15.30 horas con una paellada popular en el Polideportivo de Abejar, donde los asistentes compartieron mesa, anécdotas y el orgullo de pertenecer a un club que ha sobrevivido y crecido a lo largo de cincuenta temporadas.