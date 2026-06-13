Aniversario del Abejar CF: fotos del partido entre sus 'viejas glorias'

El ambiente festivo se prolongó a las 13.15 horas con un vermut musical en el que una
charanga recorrió los establecimientos hosteleros del municipio, animando las calles de la localidad pinariega en un recorrido que fue creciendo en participación. El broche de oro llegó a las 15.30 horas con una paellada popular en el Polideportivo de Abejar, donde los asistentes compartieron mesa, anécdotas y el orgullo de pertenecer a un club que ha sobrevivido y crecido a lo largo de cincuenta temporadas.
Un partido de viejas glorias abrió la celebración MARIO TEJEDOR
50 Aniversario del Abejar CF
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