Los alevines del Sporting Río Duero alcanzan el quinto puesto en el Campeonato de España de Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero le ganó este domingo por 2-1 (30-28, 21-25 y 15-11) al Fuensanta de Pizarra (Málaga) y termina en la quinta posición de la clasificación final del Campeonato de España Alevín Masculino, que ha vivido desde el viernes su décima edición en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. La actual es la primera temporada en la que el Sporting Santo Domingo y el Río Duero gestionan de forma conjunta los equipos masculinos de sus respectivas secciones inferiores. Y el de la categoría alevín es el segundo de estos combinados -después del infantil, que fue cuarto- que finaliza entre los mejores en sus respectivos Campeonatos de España. En las dos campañas anteriores, el Sporting Santo Domingo había ganado sendas medallas de oro en el Campeonato de España Alevín Masculino.

Las opciones que tenía el Sporting Río Duero de repetir podio se esfumaron este sábado, en la eliminatoria de cuartos de final, en la que perdió por 2-1 ante el Salesianos Elche (Alicante), que perdería en semifinales ante el Club Voleibol Astillero de Cantabria. A este último equipo lo superó hace unos días el Sporting Río Duero en un partido amistoso. Campeón se proclamó el Leganés (Madrid), que ganó todos sus partidos del Campeonato de España, lo mismo que sucedió en la Copa de España, disputada el pasado mes de diciembre y en la que el Sporting Río Duero alcanzó el cuarto puesto. Pablo Mugarza, Rafael Ortega e Iban Reche han dirigido a un equipo integrado por Hugo Diago, Jorge Fernández, David Fresno, Enzo Gómez, Alejandro Hernando, Mario Miguel, Julián Pascual y Mateo Romero.

Las alevines del Sporting Santo Domingo se despidieron del Campeonato de España con un triunfo por 2-1 (25-11, 19-25 y 15-11) frente al Kiele Socuéllamos de Ciudad Real. La escuadra entrenada por Sergio Corredor, María Gómez y Lorena Alonso acarició en la jornada inaugural el billete para octavos de final, pero se tuvo que conformar con el vigésimo quinto puesto en la clasificación definitiva del Campeonato de España. El Sporting Santo Domingo se ha clasificado para cinco de las seis últimas ediciones del Campeonato de España Alevín Femenino. En el de 2026 ha alcanzado el título el Club Voleibol Elche. También ha competido en Valladolid el Río Duero Sporting, que superó este domingo, por 2-0, al Muralla de Avila y concluye así en la trigésimo primera posición.