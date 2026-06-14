CV Leganés y CV Elche se proclamana campeones del Nacional alevín de Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España alevín bajó el telón con cientos de partidos, gran respuesta de aficionados en las gradas de Pisuerga y dos nuevos campeones. CV Elche, en categoría femenina, y CV Leganés, en masculina, se llevaron el título nacional, y en ambos casos frente a los cántabros de Astillero.

En la final femenina, el conjunto ilicitano se hizo con la medalla de oro tras vencer en la final a las cántabras de Astillero por un claro 2-0 (25-21 y 25-18). Dos equipos que, curiosamente se conocen bien y que ya habían coincidido en la Copa de España y en un torneo amistoso en Zaragoza en Semana Santa. Mientras, la tercera plaza fue para el cuadro catalán de CV Esplugues, que superó en la final de consolación de las asturianas del RGC Covadonga por 2-0 (25-21 y 25-18).

Mientras, en la competición masculina, el triunfo fue para los madrileños de CV Leganés, que superaron con autoridad a Astillero por 2-0 (25-10 y 25-8). Un podio que completaba con la medalla de bronce para Salesianos Elche, que superó en el último partido a Voley Badajoz por 2-0 pero con parciales muy ajustados, 30-28 y 25-23.

Actuación de los equipos de Castilla y León

Por lo que respecta a la actuación de Castilla y León hay que destacar la quinta plaza de los chicos de Sporting Río Duero, tras vencer en el último encuentro a Fuensanta por 2-1 (30-28, 21-25 y 15-11). Mientras, los vallisoletanos de VCV Duero ocuparon la posición 28º y los puestos 31º y 32º fueron para Río Duero Sporting y Muralla de Avila, respectivamente.

En féminas, las vallisoletanas de VCV Colón terminaron octavas, las sorianas de Sporting Santo Domingo fueron 25º y las vallisoletanas de Voleibol Ancares terminaron en la posición 27º.