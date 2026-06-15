Berná pasa el corte en el Alps Tour, aunque va de más a menos y acaba lejos de los mejores en el Alps de Andalucía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La segunda participación de Daniel Berná en el Alps Tour 2026 se saldó con su primer corte superado, si bien el resultado final no satisfizo las expectativas del golfista soriano, más aún tras su excelente primera jornada. Eso fue lo que dio de sí la participación del jugador del Club de Golf Soria en el Alps de Andalucía, prueba del Alps Tour disputada del 11 al 13 de junio en el Club de Golf Playa Serena de Roquetas de Mar (Almería) y que estuvo marcada por el viento.

El arranque de Daniel Berná en la prueba andaluza fue prometedor. Con un juego muy regular y constante, apenas cometió errores –un solo bogey–, de forma que hizo valer un birdie y un eagle para cerrar el día con 68 golpes, 2 bajo par, en la segunda plaza, a solo dos golpes del liderato y con todas las opciones abiertas.

Sin embargo, todo se desvaneció en la segunda vuelta: la abrió con un bogey y acumuló otros 3 en los 6 hoyos siguientes, de forma que en el 7 ya acumulaba un +4. Berná logró frenar algo la sangría en los 5 siguientes, en los que recuperó un golpe al campo, pero a partir de ahí volvió a entrar en barrena con 4 bogeys en los 6 últimos hoyos. Al final, firmó una vuelta de 77 golpes, 7 sobre par, con lo que se iba hasta el +5 en la general.

La único positivo fue que Berná consiguió salvar el corte –no lo había logrado en su primera presencia en el Alps Tour 2026, el Gosser Open de Austria–, con lo que el jugador soriano accedió a la jornada final, en la que de nuevo tuvo un comienzo negativo que ya condicionó el resto de su recorrido. Al final, aunque pudo maquillar el resultado, cerró el día con 75 golpes, 5 sobre par, para completar el torneo con un total de 220, 10 sobre el par del campo en un torneo marcado por el viento y también por la exigencia de Playa Serena, donde tan solo dos jugadores logaron cerrar el torneo por debajo del par del campo, lo que da una idea de la dificultad que entrañó la competición.

A la conclusión del torneo, Daniel Berná admitía que el campo estaba “en condiciones muy difíciles” tanto “por el viento” como por las banderas, que estaban “muy esquinadas”. Eso provocó que, “quitando el primer día, en el que sí que lo tuve todo bajo control y estuve afortunado en la elección de los palos y bien con el putt”, en el resto de vueltas fue todo lo contrario, ya que “no tuve suerte al elegir los palos, le pegué un poco peor a la bola y me costó más con el putt”. Pese a todo, el soriano se mostraba “contento con haber pasado el corte pese a no haber sido una gran semana”.