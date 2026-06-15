El CD Golmayo Camaretas tiene nuevo director técnico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Golmayo Camaretas masculino anuncia la incorporación de Gutty Navarro a la estructura del club como nuevo director técnico. Navarro tiene una dilatada experiencia en el mundo profesional puesto que ha estado involucrado con clubes como Getafe C.F., R.C.D. Espanyol Escola, Arandina C.F., Unami C.P. entre otros, consiguiendo importantes aspiraciones tales como ascenso a 3ª RFEF.

Además de ser entrenador en categorías altas, su experiencia recorre más disciplinas. Ejemplo de ello es su trabajado como analista para Miguel de la Fuente en el ascenso a 2ª RFEF o ser partícipe en las negociaciones de jugadores de dichas categorías como Kengo Kimura, Hitoshi Ishida o Adrián Esperalta.

Gutty Navarro expone llegar con motivación puesto que es una categoría que ya conoce y por el nivel positivo de fútbol que se está viviendo en la provincia con la buena temporada de la S.D. Almazán, el ascenso del C.D. Calasanz y el finalista de playoff C.D. San José. "Queremos aprovechar este momento afinando la confección de la plantilla para atraer a jóvenes que jueguen en la categoría óptima para su crecimiento", comenta.

Además, señala que pretenden sumar algún jugador que daría bastante nivel a la plantilla y así obtener la permanencia como principal objetivo: "Se prevee una temporada dura con equipos como el C.D. Becerril, Villarcayo Nela C.F. entre otros, por eso, queremos estar en la zona noble de la tabla para no volver a estar pendientes de situaciones de arrastre".

El club balaquero está en crecimiento, hizo muy buena temporada en su primer año en la categoría con buenos partidos y resultados. Como ya ha comentado la entidad en reiteradas ocasiones, quieren asentar al equipo en regional para en futuros años, pensar en posibles playoff de ascenso una vez establecido el proyecto. Por ello, llevan tiempo haciendo fuertes inversiones en infraestructuras, como el nuevo campo, organigrama del club, y, ahora, con esta gran incorporación con Gutty Navarro al frente del banquillo.