El Club de Gimnasia Soria logra una plata y tres bronces en el Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Deportivo Gimnasia Soria enfila la recta final de la temporada 2026-2027 y el colofón lo pondrá el próximo lunes 22 de junio con una exhibición de fin de curso en la que tomarán parte sus deportistas. La demostración tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el pabellón polideportivo del San Andrés.

Desde el club soriano están muy satisfechos con el balance de la temporada «en la que hemos obtenido muy buenos resultados tanto en gimnasia rítmica como en gimnasia aeróbica».

En el campeonato autonómico de Castilla y León de gimnasia rítmica «obtuvimos un segundo puesto en gran grupo juvenil y un tercer puesto en gran grupo prebenjamín».

El pasado fin de semana el Club de Gimnasia Soria estuvo compitiendo en Cunit «con nuestros grupos de gimnasia aeróbica, en el campeonato nacional, en el cual nuestros gimnastas lucharon hasta conseguir en categoría FIG ( Federación Internacional de Gimnasia).

Gimnastas del CG Soria en el Regional.HDS

Los resultados en el Campeonato de España fueron los siguientes: tercer puesto grupo alevín ( Naya, Danae, Daniela, Noa y Emma ), tercer puesto pareja infantil ( Naira y Marina ), tercera plaza pareja junior ( Efrén y Alba ) y segunda posición grupo junior ( Efren Alba Ana Adriana y Leyre).