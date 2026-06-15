Javi del Santo compitió en cuatro modalidades del Campeonato de España de Pool en Sevilla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El billarista soriano Javi del Santo Sanz participó en el Campeonato de España de Pool disputado en Sevilla, una de las citas más importantes del calendario nacional, compitiendo en cuatro modalidades diferentes: 14.1 Continuo, Bola 8, Bola 9 y Bola 10.

La actuación del jugador estuvo marcada por varios triunfos de mérito y por encuentros muy igualados frente a algunos de los mejores especialistas del panorama nacional.

En la modalidad de 14.1 Continuo (Straight Pool), Del Santo comenzó con una contundente victoria por 75-4 frente a Daniel González, antes de caer posteriormente ante Marcos Rodiño Portela por 83-100 en un duelo de gran nivel técnico.

En Bola 8, el soriano disputó cuatro encuentros. Arrancó con una brillante victoria por 7-0 ante Pablo Rey Fernández, uno de los resultados más amplios de su campeonato. También logró imponerse a Antonio Peláez Pérez por 7-4. Sus dos derrotas llegaron frente a Ignacio Iglesias, por un ajustado 6-7, y ante Francisco José Díaz Pizarro, que se impuso por 8-2.

La competición continuó en la modalidad de Bola 10, donde Del Santo volvió a mostrar un buen nivel. Se anotó una clara victoria por 7-1 frente a David Castro Rodríguez, aunque posteriormente cayó por la mínima ante Jaime Serrano Hernández (6-7) y cedió también ante Pedro Merino por 7-5.

La última modalidad disputada fue la de Bola 9, en la que consiguió dos importantes triunfos. El primero llegó ante Luis Alberto Redondo, al que derrotó por 8-2, mientras que posteriormente superó a Juan Pedro García por un ajustado 8-7. Su participación en esta prueba concluyó tras caer ante David Alcaide, uno de los referentes históricos del pool español, por 8-5.

La presencia de Javi del Santo en Sevilla le permitió competir durante varios días frente a jugadores de gran nivel en las distintas especialidades del pool, acumulando experiencia en un campeonato nacional que reunió a algunos de los mejores billaristas del país.