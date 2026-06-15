Los benjamines del Hockey Laguna Negra se proclaman campeones de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado sábado en el Polideportivo San Andrés el equipo Benjamín del Laguna Negra H.C. se proclamaba Campeón de la Liga Autonómica de Hockey Patines.

Los 5 equipos participantes, Bembibre H.C., C.P. Burgos “A”, C.P. Burgos “B”, C.D. Vettonia y Laguna Negra H.C. se enfrentarán en una competición de todos contra todos a 4 vueltas coincidiendo cada vuelta con una sede.

En la reunión que realizo la Federación Regional, se decidió que los dos equipos burgaleses se enfrentasen en su pista antes de la sede para que hubiese un enfrentamiento menos y acortar los tiempos, por lo que cada sede contara con 9 encuentros de dos tiempos de 14 minutos. En esta reunión también se determina la puntación para los partidos de esta competición.

El derbi burgalés se jugaría el pasado 9 de junio y se lo llevaría el C.P. Burgos “A” por un contundente 0-8.

Para esta jornada el míster soriano llegaba con los 10 jugadores Benjamines inscritos, lo que le obligaba a poner a uno de los jugadores como segundo portero para cumplir con el reglamento de máximo 8 jugadores de pista.

Los efectivos sorianos serian: · Martin Alcalde Agueda · Jorge Bergasa Aza · Diego Caballero de Miguel · Alvaro Calonge Izquierdo · Clara Calonge Izquierdo · Ibrahim Faseh · Fran Lopez Gonzalo · Emma Petinal Redondo · Daniel Prada Pascual · Alvaro Vallejo Lopez

La ultima jornada del campeonato comenzaba con el enfrentamiento entre los dos primeros clasificados, el Laguna Negra H.C. y el C.P. Burgos “A” que llegaban empatados a 31 puntos, pero con los sorianos por delante al vencer 2 de los 3 enfrentamientos anteriores por 3-6 en Bembibre y por 1-2 en Avila. Los burgaleses vencían por 3-2 en Burgos.

El enfrentamiento comenzaba con los burgaleses adelantándose a los 2 minutos, pero los jóvenes cachorros sorianos no bajaban los brazos y empataban en el minuto siguiente. La presión en la salida les permitía a los sorianos llegar al descanso con un 1-3 favorable. Al

comienzo de la segunda parte se marcaria el 1-4 con el que se llegaría al final del encuentro, los goles serian de Ibrahim (2), Clara Calonge y Fran López y contaría en la portería con Emma Petinal que hizo un gran partido.

El segundo enfrentamiento seria entre el C.P. Burgos “B” y el C.D. Vettonia alzándose con el título estos últimos por 6-4.

El siguiente partido sería nuevamente para los sorianos y contra el tercer equipo en liza por el título, el Bembibre H.C.. Los enfrentamientos previos entre ambos equipos daban un empate a 2 en la primera jornada, victoria de las del Bierzo por 0-1 en Burgos y victoria para el Laguna Negra H.C. por 2-0 en Avila. Aunque los sorianos habían sido más regulares y sacaban 3 puntos a las leonesas.

Nuevamente un encuentro muy igualado frente a un equipo muy colaborativo, pero una defensa ordenada de los sorianos permitía en un robo en media pista adelantarse a los sorianos con gol de Ibrahim a los 4 minutos. En la segunda parte Clara cerraba el encuentro marcando el segundo a falta de 5 minutos para el final. En la portería repetía Emma Petinal que volvía a hacer un gran partido.

El sorteo determinaba que el Laguna Negra H.C. jugase sus dos primeros partidos de forma consecutiva y ambos contra los finalistas de la Copa Federación de la temporada pasada. El primer rival serían los anfitriones del Bembibre H.C. que terminaría con empate a 2 tras un encuentro muy igualado que empatarían los sorianos a falta de 2 segundos, Ibrahim sería el autor de los dos tantos y con Emma Petinal de portera.

El segundo encuentro sería contra el C.P. Burgos “A”, los sorianos dominarían el encuentro desde el pitido inicial presionando la salida de bola y no dejando construir al rival. El partido finalizaría con un favorable 6-3 y con tantos de Ibrahim (2), Alvaro Calonge (2), Daniel Prada y Clara Calonge. Y repitiendo en la portería Emma Petinal.

En el cuarto partido Burgos “A” vencía por 0-8 al C.D. Vettonia y metía presión a los sorianos para que no se relajasen en su siguiente encuentro.

En el quinto encuentro Bembibre vencía por 12-2 a Burgos “B”.

El siguiente encuentro enfrentaba al Laguna Negra H.C. con el C.D. Vettonia, los sorianos nuevamente dominaban el encuentro y se alzaban con la victoria por 3-0 con Alvaro Calonge de portero y los goles de Ibrahim (2) y Daniel. Con esta victoria los sorianos cerraban el titulo ya que a falta del enfrentamiento entre Burgos “A” y Bembibre y en caso de ganar los primeros y el Laguna Negra perder frente a Burgos “B” quedarían empate pero con los sorianos por delante en el particular.

El séptimo partido se lo llevaría el C.P. Burgos “A” por 2-0 frente al Bembibre H.C..

El octavo partido sería el último del Laguna Negra H.C. que vencería al C.P. Burgos “B” por 2-3 con goles de Alvaro Calonge, Clara y Emma y tendría como porteros a Fran en la primera parte y a Ibrahim en la segunda.

En este encuentro el míster soriano aprovechaba para dar minutos a jugadores que han jugado menos durante la jornada de cara a que vayan cogiendo experiencia para la próxima temporada.

El último encuentro de la jornada enfrentaría al Bembibre H.C. y al C.D. Vettonia cayendo a favor de los leoneses por 6-2,