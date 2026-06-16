Medallas para los seniors y los sub 17 del Club Bádminton Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este sábado, cuatro jugadores del Club Bádminton Soria-CS24 se desplazaron a Guadarrama, en Madrid, y en Solares, Cantabria, para disputar dos competiciones puntuables para el ranking nacional en las categorías senior y sub-17 respectivamente.

Los mejores resultados vinieron por parte de las raquetas de los jugadores seniors en el torneo de Guadarrama, haciendo pleno de oros, mientras que los sub-17 regresaban de tierras cántabras con una medalla de plata.

Santiago Martínez y José Carlos Pérez, aprovechando su buen estado de forma, participaron en Guadarrama en las tres modalidades posibles, individual, dobles y dobles mixtos. La trayectoria de ambos fue similar contando sus partidos por triunfos para alzarse cada uno con tres medallas de oro.

La primera de ellas, la obtenida en el cuadro del doble masculino la obtuvieron haciendo pareja. Hicieron buenos los pronósticos que los situaban como principales favoritos venciendo a parejas de Madrid y de Castilla la Mancha.

En los individuales de ambos, vencieron todos sus encuentros por dos juegos a cero tanto los encuentros de la fase previa como las rondas eliminatorias.

Finalmente, se colgaron la tercera medalla en el doble mixto. Por un lado, Santiago Martínez y la extremeña del Club Bádminton Leganés, Beatriz Martín, y José Carlos Pérez junto a Adriana Francescone, del Club Bádminton Collado Villalba certificaron el nivel para, tras una maratoniana jornada, subir en tres ocasiones al pódium.

En la otra competición del fin de semana, Jimena Ayllón y Daniel Marín disputaron en la localidad cántabra de Solares el Master de Cantabria para jugadores sub-17. Con una numerosa participación el resultado más positivo fue el obtenido por Jimena quien obtuvo el subcampeonato en el doble femenino junto a la zaragozana Olalla Herrero.

Sin duda, este torneo les ha servido para mantener el ritmo competitivo y afrontar con mejores garantías el Campeonato de España de Selecciones en edad escolar que se disputará a partir del próximo jueves en la localidad catalana de Granollers.

Con estas dos competiciones, salvo algún torneo residual, el Club Bádminton Soria-CS24 finaliza sus actividades en esta primera mitad de temporada finalizando los entrenamientos en esta última semana para regresar a las pistas en agosto para afrontar las competiciones que comenzarán a principios de septiembre.