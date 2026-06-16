Los Cascanueces ganan el I Torneo Cañada Real de Minivoley, que reunió en Escolapios a cerca de 40 jugadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cerca de 40 jugadores participaron este lunes en el I Torneo Cañada Real de Minivoley 4x4, un evento que organizó el Sporting Santo Domingo dentro de las jornadas de puertas abiertas que viene desarrollando desde hace unas semanas. Irene Gonzalo, Olivia Barcos, Enzo Gómez y Germán Vera formaban el equipo campeón, que derrotó en la final al 4Ever, compuesto por Gadea García, Zaira Marina, Sofía González y Nicole Atencio Pozo. Unos lotes de productos de Cañada Real recibieron como premio tanto los campeones como los subcampeones de un cita en la que cada equipo debía contar con un jugador no federado y un mínimo de dos féminas. Fueron, en total, catorce los partidos que se disputaron en el marco de un Torneo Cañada Real de Minivoley que tendrá continuidad en el futuro.

También dentro de la campaña de captación del Sporting Santo Domingo, para este martes, día 16 de junio, de 17:30 a 18:30 horas, está previsto un nuevo entrenamiento de puertas abiertas en el Polideportivo de Escolapios. El tercero y último se desarrollará este miércoles, en el mismo escenario y en idéntico horario. Estas sesiones de puertas abiertas son gratuitas y están dirigidas a niños y niñas de las categorías benjamín (nacidos/as en 2017 y 2018), alevín (2015 y 2016) e infantil (2013 y 2014). El objetivo de esta iniciativa es acercar el voleibol a nuevos practicantes y ofrecer a las familias la oportunidad de descubrir un deporte que fomenta valores como el compañerismo, el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.

El Sporting Santo Domingo participó el pasado fin de semana con dos de sus equipos en el Campeonato de España Alevín. El conjunto masculino finalizó quinto y la escuadra femenina ocupó la vigésimo quinta posición. A estos dos combinados se unen los otros diecisiete con los que cuenta en la presente temporada el Sporting Santo Domingo, que recibió recientemente, en la I Gala del Voleibol de Castilla y León, el premio al club del año. En el curso 2025-2026, la entidad presidida por César Gonzalo también ha clasificado a otros dos de sus equipos para sus respectivos Campeonatos de España. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting concluyeron decimosextas en Asturias a finales de mayo y los benjamines del Sporting Río Duero entrarán en acción el próximo fin de semana en Valladolid.