El Grupo Herce Soria completa la línea de centrales con el fichaje de Xavier Fresquet

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Grupo Herce Soria continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada con la incorporación del central Xavier Fresquet, un jugador joven pero con una sólida trayectoria en el voleibol nacional y experiencia en la máxima categoría.

Nacido en Tarragona y con 2,00 metros de altura, Fresquet se formó en el programa de alto rendimiento de la Blume antes de integrarse en la concentración permanente de la selección española en Palencia. Posteriormente defendió durante cinco temporadas la camiseta del CV Sant Pere i Sant Pau, dando el salto a la Superliga Masculina con Vóley Palma. En las últimas campañas ha militado en clubes de referencia como Pamesa Teruel y Arenal Emevé, consolidándose como uno de los centrales nacionales con mayor proyección.

La llegada de Fresquet aportará al conjunto celeste potencia en la red, capacidad de bloqueo y experiencia competitiva en la Superliga, reforzando una posición clave dentro del esquema del equipo soriano.

La incorporación del central catalán se produce tras la salida de Azddin Mimoun, quien no continuará en la disciplina del Grupo Herce Soria. El jugador ha cerrado su incorporación al CV Melilla, operación que se ha materializado mediante el abono de una compensación económica por parte de la entidad melillense.

Con el fichaje de Xavier Fresquet, el Grupo Herce Soria continúa construyendo un proyecto ambicioso para afrontar una nueva temporada con las máximas garantías y seguir compitiendo al más alto nivel del voleibol nacional.