Rubén López, el nuevo techo del C.V. Grupo Herce

Rubén López, a la derecha de la imagen, junto al ex capitán celeste Pepe Villalba en un partido con la selección española.@RFEVB

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Grupo Herce ha anunciado el fichaje de Rubén López García, la primera incorporación del equipo de cara a la temporada 26-27. Procede del Léleman Conqueridor Valencia si bien tiene ya una dilatada trayectoria en la Superliga además de haber militado en la Liga de Alemania.

Rubén López (Albacete, 30-5-1999), es un central de 201 centímetros que comenzó a jugar con 17 en el Voleibol Hellín y ser elegido mejor central juvenil de Castilla La Mancha. Del equipo manchego dio el salto al Arenal Emeve de Superliga 2 cuando tenía 19 años.

Con el equipo lucense logró el ascenso a Superliga siendo un jugador que llamó la atención en ese primer año en la máxima categoría. En el el curso 21-22 ficha por el C.V. Melilla, club con el que logra el título de Copa del Rey y el subcampeonato liguero.

A la temporada siguiente, en la 22-23, firma por C.V. Teruel y, tras esa temporada, deja la competición española para firmar por el TSV Haching de Múnich. Finalizada la temporada en Alemania, firma con Melilla para disputar los play offs por el título. Durante las últimas dos temporadas, el manchego ha militado en el Pamesa Teruel y en Léleman Conqueridor Valencia.

El jugador destaca por su fortaleza física y potente salto, una cualidades que le han llevado a formar parte de la selección española absoluta. La temporada pasada formó parte de la convocatoria inicial de Hubert Henno para disputar la Golden League.

Rubén López es el primer refuerzo del club celeste para la presente temporada y se une a la renovación del soriano Lucas Lorente. El equipo soriano mantiene en plantilla para el próximo curso a Azzdin Mimoun, Arnau Masiá, Mikal Kalstad, Alejandro Villalba, Carlos Montero, Bernat Castellá, Diego Miguel y Moisés Rodrigo. El equipo comenzará la pretemporada el 24 de agosto bajo la batuta de Alberto Toribio y con la vista puesta en el inicio de la Superliga previsto para el 17 de octubre.