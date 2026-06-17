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Fútbol

La Territorial entrega los premios a los campeones provinciales de fútbol

CDValeránica, CD Numancia de Soria, CD San José y CD Golmayo Camaretas serán los clubes reconocidos en la gala de este viernes

Los campeones de la anterior temporada, la 2024-2025.

Los campeones de la anterior temporada, la 2024-2025.HDS

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La delegación de la Federación de Castilla y León de Fútbol en Soria celebra este viernes, 19 de junio, la entrega de trofeos a los campeones de las competiciones provinciales desde aficionados hasta prebenjamines

Los representantes del CD Valeránica, CD Numancia de Soria, CD San José y CD Golmayo Camaretas recogerán sus trofeos 2025-2026 a partir de las 19.00 horas en el Espacio Alameda.

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