Inscripciones abiertas para la quinta edición del The Open Daniel Berná Manzanares

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club de Golf Soria ha abierto inscripciones para la quinta edición del The Open Daniel Berná Manzanares, que se disputará en sus instalaciones el domingo 12 de julio.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego Stableford Individual a 18 hoyos, con salida a tiro a las 9.00 horas por orden de hándicap. La organización ha establecido dos categorías: la 1ª, hasta hándicap 18,0, y la 2ª, a partir de hándicap 18,1. En cuanto a los trofeos, habrá premios para el primer, segundo y tercer clasificados Hándicap de cada una de las dos categorías, así como para los campeones Scratch, y también premios especiales al mejor approach masculino y femenino.

Las inscripciones podrán formalizarse hasta el viernes 10 de julio a través de los canales habituales, es decir, presencialmente en las oficinas del club, o bien por vía telefónica (629 664 203), por correo electrónico (golfsoria@golfsoria.com) o directamente en https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/88293. El precio para los socios/as del Club de Golf Soria es de 25€, mientras que para los socios/as con correspondencias es de 40€ y para los no socios/as es de 55€. La inscripción incluye Green Fee y un picnic, además de entrar en el sorteo de regalos.

Pueden encontrar más información en: https://www.golfsoria.com/v-the-open-daniel-berna-manzanares/