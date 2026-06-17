Soria pone el broche de oro en Béjar al Programa Regional de Detección de talentos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La oficina principal de Caja Rural de Soria acogió la presentación de las selecciones provinciales de minibasket que participarán en el encuentro final del Programa Regional de Detección (PRD), que se celebra en Béjar (Salamanca) y que reúne a los combinados provinciales tras meses de preparación técnica y deportiva.

El acto contó con la presencia de Pedro José Millán, jefe de zona de Caja Rural de Soria; y, Alejandro Calvo, delegado provincial de FBCyL en Soria, en representación de las entidades colaboradoras del programa.

La competición masculina se celebró con éxito durante el pasado fin de semana; mientras que, las selecciones femeninas afrontarán su turno este 20 y 21 de junio, poniendo el cierre definitivo a la edición 2025/26.

Tras dos años de ausencia, motivada por las obras de mejora, la recuperación de las instalaciones de Llano Alto ha permitido que el encuentro final vuelva a celebrarse en un entorno que históricamente ha estado vinculado al desarrollo del baloncesto de formación en Castilla y León, ofreciendo unas condiciones idóneas para la práctica deportiva y la convivencia.

El PRD es un programa de detección de jóvenes talentos que tiene carácter piramidal. Las citas comienzan con un número más elevado de participantes con los que se trabaja en sesiones de entrenamiento y tecnificación. Finalmente, en cada núcleo de trabajo PRD (las nueve provincias y la comarca El Bierzo) se configuran selecciones de 12 jugadores/as que se desplazarán hasta Béjar (Salamanca) donde disfrutarán de una magnifica experiencia deportiva y de convivencia.

El programa, impulsado con el apoyo de Caja Rural de Soria como patrocinador principal, ha permitido a los jóvenes deportistas completar cinco meses de formación específica, con sesiones de mejora, entrenamientos y encuentros amistosos, como antesala a la fase final.

La cita en Béjar supone, además de la competición, una experiencia de convivencia entre los participantes, que culminará con la entrega de una equipación y una medalla para todos los integrantes, como reconocimiento a su participación en este proceso formativo.