El Sporting Río Duero debuta el viernes, en Valladolid, en el Campeonato de España Benjamín Masculino

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campeonato de España Benjamín Masculino que este viernes comienza en Valladolid contará con la participación del Sporting Río Duero, un equipo que combina la experiencia de los jugadores que ya participaron en esta cita en 2025 con la ilusión de quienes se estrenan esta temporada como practicantes del voleibol de forma reglada. El Sporting Río Duero tiene como entrenadores a Rafael Ortega e Iban Reche y está compuesto por Gabriel Carramiñana, Álex Diago, Emilio García, Adrián Lucas, Aarón Millán, Marco Orden, Yahir Perdiguero e Iban Reche, además de Alejandro Mateo. Los sorianos han quedado encuadrados en el Grupo A, junto al Occident-Alquimia-Halcón Gym de Marbella (Málaga), el Aldebarán San Sadurniño de La Coruña y el Club Voleibol Ciudad de Hellín (Albacete).

Dos de estos conjuntos serán los que, después de que el viernes se dirima íntegramente la Primera Fase en el Polideportivo Pisuerga, disputen el sábado por la mañana los cuartos de final. El Sporting Río Duero es el único equipo de la categoría benjamín -nacidos en 2016 y 2017- que esta temporada tramitó su inscripción ante la Federación de Voleibol de Castilla y León. Para que no llegara al Campeonato de España sin haber disputado ningún duelo oficial en todo el curso, el Sporting Santo Domingo y el Río Duero -en la primera campaña en la que gestionan de forma conjunta sus respectivas canteras masculinas- decidieron inscribirlo en una categoría superior. Es por eso por lo que los benjamines del Sporting Río Duero han competido en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino.

El cuarto puesto alcanzado -con tres victorias en diez encuentros- refleja que este equipo no se amilana ante los retos que se le presentan. Esa es también la razón por la que los sorianos ganaron todos los duelos disputados hace diez días, en Astillero (Cantabria), en el Torneo Nacional Pequevoley. El Sporting Santo Domingo es uno de los clubes más laureados del Campeonato de España Benjamín Masculino, que vive este año su quinta edición. La entidad presidida por César Gonzalo ha participado en todas, ganó la plata en 2022, alcanzó el oro en 2023 y conquistó el segundo puesto hace ahora un año. De aquel equipo, también dirigido por Rafael Ortega e Iban Reche, formaban parte cuatro de los jugadores que este jueves viajarán a Valladolid: Álex Diago, Adrián Lucas, Yahir Perdiguero e Iban Reche.