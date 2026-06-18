Carlos Cortés revalida su condición del líder del ranking regional de billar a tres bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El soriano Carlos Cortés puso el broche de oro a la temporada al imponerse en la sexta y última prueba del Circuito Regional de Billar A Tres Bandas de Castilla y León, disputada este fin de semana en Astorga. La victoria le permite finalizar por tercera campaña consecutiva como líder del ranking regional, mientras que su compañero Pedro Camarero logró subir al podio tanto en la prueba leonesa como en la clasificación final del circuito.

La fase final reunió a 21 jugadores, entre ellos siete representantes del Círculo Amistad Numancia de Billar. Sin embargo, cinco de los numantinos quedaron eliminados en la fase de grupos del sábado. Jerónimo Miguel, Eduardo Molina, Rafael Soto, Fernando Méndez y Fernando González sumaron una victoria cada uno, aunque no lograron superar el corte para los cuartos de final.

Los que sí alcanzaron la jornada decisiva fueron Carlos Cortés y Pedro Camarero, que volvieron a situarse entre los mejores del torneo. Ambos superaron sus compromisos de cuartos y se enfrentaron de nuevo en semifinales en un duelo de máxima igualdad.

UNA SEMIFINAL RESUELTA AL DESEMPATE

Carlos Cortés parecía tener el partido controlado al llegar al descanso con una ventaja de 20 a 6. Sin embargo, Pedro Camarero protagonizó una espectacular remontada hasta alcanzar primero la distancia reglamentaria y obligar a su compañero a disputar la contrasalida.

En ese desempate, Cortés respondió con dos carambolas frente a una de Camarero para sellar el pase a la final en uno de los encuentros más emocionantes del campeonato.

En la final le esperaba el berciano Jesús Antón, que comenzó a gran nivel y llegó a dominar el marcador por 20 a 12 tras solo once entradas, firmando además la mejor serie del torneo con nueve carambolas consecutivas.

Lejos de venirse abajo, Cortés reaccionó y fue recortando diferencias hasta completar las 40 carambolas en 30 entradas. Antón aún tuvo opciones de forzar el empate y se quedó a una sola carambola gracias a otra brillante serie de ocho, en una final que volvió a demostrar el elevado nivel del billar regional.

Estos resultados permiten a Carlos Cortés mantenerse como número uno del ranking regional por tercera temporada consecutiva. Tras él finalizaron el vallisoletano Salvador Díez, el ponferradino Jesús Antón y el también numantino Pedro Camarero.

La clasificación final del circuito alcanza una cifra cercana a los 90 participantes, un récord que confirma el crecimiento de la modalidad en Castilla y León.