Los benjamines del Sporting Río Duero ya están en cuartos del Campeonato de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Sporting Río Duero se ha asegurado su presencia entre los ocho primeros en el Campeonato de España Benjamín Masculino, después de sumar dos victorias en los tres encuentros de la Primera Fase que disputó este viernes, en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid.

Rafael Ortega e Iban Reche dirigen a un equipo que se estrenó con un ajustado triunfo por 2-1 (25-19, 10-25 y 15-13) ante el Occident-Alquimia-Halcón Gym de Marbella (Málaga) y que repetiría victoria en su segundo encuentro, también por 2-1 (21-25, 25-8 y 15-8), contra el Aldebarán San Sadurniño de La Coruña. Ganar sus dos primeros partidos ya le garantizaba al Sporting Río Duero su billete para los cuartos de final de un Campeonato de España que reúne a un total de 19 equipos, formados por nacidos en 2016 y 2017.

Frente al Club Voleibol Ciudad de Hellín sufrió el Sporting Río Duero su único tropiezo de la Primera Fase. El cuadro albaceteño se impuso por 0-2 (18-25 y 15-25) en el encuentro que decidía el primer puesto del Grupo A y también entrará en liza este sábado en las eliminatorias finales. El Sporting Río Duero tendrá como rival, a las 12.00 horas, al segundo clasificado del Grupo D, cuyos últimos partidos de la Primera Fase se jugarán a primera hora de la mañana del sábado y en el que encadenaron dos victorias en sus dos primeros duelos tanto el Club Voleibol El Ruedo Arahal (Sevilla) como el Salesianos Elche (Alicante). Para el mismo sábado, a las 17.00 horas, están previstas las semifinales y tanto la final como el partido por el tercer puesto se disputarán el domingo, a las 11.30 horas.

La que se inició este viernes es la quinta edición del Campeonato de España Benjamín Masculino, en el que el Sporting Santo Domingo ha subido al podio hasta en tres ocasiones. En 2022 ganó una medalla de plata que se convertiría en oro al año siguiente. Y el año pasado, también con Ortega y Reche en el banquillo, los sorianos alcanzaron el subcampeonato. De aquel equipo formaban parte cuatro de los integrantes del actual Sporting Río Duero: Álex Diago, Adrián Lucas, Yahir Perdiguero e Iban Reche. El equipo que compite en Valladolid lo completan Gabriel Carramiñana, Emilio García, Aarón Millán y Marco Orden. Los benjamines del Sporting Río Duero se han fogueado esta temporada en el Campeonato Regional de Edad Alevín Masculino porque carecían de rivales de su categoría en Castilla y León.

El Polideportivo Pisuerga de Valladolid acoge igualmente el Campeonato de España Femenino Benjamín, una cita en la que compite el C.V. Río Duero. Las jóvenes del equipo celeste están encuadradas dentro del Grupo H dentro de la primera fase, un grupo que lideran tras la disputa de los dos primeros encuentros.

Las celestes comenzaron la jornada ganando 2-0 (25-8 y 25-10) al C.V. Alfajería para superar en su segundo encuentro al C.V. Leganés por 2-1 (25-15/20-25 y 16-14). Tras este resultado lideran el Grupo con 4 puntos y en estos momentos juegan ante EDM Cartes por mantener la primera plaza. El rival de esta tarde es tercero con tres puntos tras perder 2-0 ante Leganés y ganar por 2-1 a Alfajería.