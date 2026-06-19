El Calasanz ya tiene un fichaje 'estrella' para su debut en Tercera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Calasanz ha anunciado uno de sus fichajes 'estrella' de cara a su debut en Tercera División en la temporada 26-27. El equipo colegial ha anunciado la llegada de Adán Pérez, delantero de amplia experiencia en las categorías modestas del fútbol español y que, tras pasar por las filas del S.D. Almazán o Numancia B, llegó a recalar en la primera plantilla del Real Zaragoza.

Poco a poco, el equipo calasancio está dando forma al grupo que dirigirán Fran Valero y Héctor Catalina en Tercera División. Una temporada ilusionante en tanto que supone su debut en una categoría nacional. El último refuerzo, tras incorporar a varios jugadores procedentes del Numancia B, es Adán Pérez (Quinto, 24 de octubre de 1989), cuya veteranía en ataque le vendrá bien al equipo.

El nuevo delantero colegial tiene una amplia trayectoria futbolística. Entre ellas, sus paso por la S.D. Almazán en el curso 09-10 con el posterior salto al C.D. Numancia B (10-12) dirigido por el hoy técnico del Calasanz, Fran Valero. De ahí regresa al fútbol aragonés donde, unas buenas temporadas, le abren las puertas del Real Zaragoza, llegando a debutar con la primera plantilla del equipo aragonés en la temporada 2014-2015. Ese curso fue cedido a un histórico como el Racing de Santander y, tras su experiencia cántabra, acumuló partidos y temporadas en el fútbol modesto de Segunda B y Tercera División. El delantero recala de nuevo en Soria tras jugar la pasada temporada en el Calamocha. Su experiencia en Tercera le vendrá bien al equipo colegial en su debut en categoría nacional.