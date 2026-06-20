Fotos: Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol a los campeones provinciales

El Espacio Alameda acogió el acto en el que la Delegación Soriana de Fútbol hizo entrega de los premios a los campeones de la diferentes competiciones provinciales de la temporada 25-26, desde la categoría prebenjamín a la Liga Provincial Absoluta.
El C.D. Numancia fue el club más galardonado en todas las categorías, toda vez que el club rojillo ganó la liga provincial en siete de las once categorías puestas en liza, entre ellas la Liga Provincial Femenina en el primer año del equipo femenino rojillo. Fue galardonado el C.D. Valeránica, campeón de la Provincial Absoluta; el C.D. Calasanz B, vencedor en juveniles; el C.D. San José, vencedor de la competición infantil; y el C.D. Golmayo-Camaretas B, campeón de la Segunda División prebenjamín.
LOS EQUIPOS VENCEDORES
Estos fueron los equipos ganadores en la competiciones provinciales de fútbol que organiza la Delegación Soriana de Fútbol, dependiente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol:
1ª División Provincial de Aficionados: C.D. Valeránica
1ª División Provincial de Juveniles: C.D. Calasanz de Soria "B".
1ª División Provincial de Cadetes: C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B".
1ª División Provincial de Infantiles: C.D. San José.
1ª División Provincial de Alevines: C.D. Numancia de Soria S.A.D.
2ª División Provincial de Alevines: C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B".
1ª División Provincial de Benjamines: C.D. Numancia de Soria S.A.D.
2ª División Provincial de Benjamines: C.D. Numancia de Soria S.A.D. "B".
1ª División Provincial de Prebenjamines: C.D. Numancia de Soria S.A.D.
2ª División Provincial de Prebenjamines: C.D. Golmayo - Camaretas "B".
1ª División Provincial de Aficionados Femenina: C.D. Numancia de Soria S.A.D.
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol
Entrega de premios de la Delegación Soriana de Fútbol