La Peña Madridista de Soria sopla 47 velas

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La Peña Madridista de Soria está celebrando este sábado su XLVII Aniversario, una cita con reunió a 300 aficionados del club blanco, quien estuvo representado en el acto por el ex jugador Óscar Miñambres, lateral formado en La Fábrica que en 2001 dio el salto al primer equipo, permaneciendo en el mismo hasta el curso 04-05.

El acto central de la celebración tuvo lugar en el Hotel San Francisco de la capital, escenario en el que tuvo lugar la comida de celebración con la participación de unos 300 peñistas que, a buen seguro, tuvieron tiempo para hablar de fútbol y de todo lo que está aconteciendo este verano en torno al club de Concha Espina. En la misma estuvieron invitados representantes de otras peñas madridistas de Castilla y León como son las de Aranda de Duero, Riaza o Burgos. Igualmente hubo representantes de la Peña Barcelonista Soriana y de la peña de Athletic en la capital en lo que es todo un ejemplo de fair play entre aficionados. Entre los invitados estuvo presente el alcalde de Soria, Javier Antón, quien fue uno de los encargados de dirigirse a los invitados. Igualmente, durante el acto, hubo intervenciones del presidente de la peña, Javier Jiménez, así como del tesorero, Octavio Palacio. Óscar Miñambres se dirigió a los asistentes para agradecer la invitación al acto e igualmente explicar lo que implica y significa ser del Real Madrid.