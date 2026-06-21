Fotos: aniversario de la Peña Madridista Soriana

La pasión por el Real Madrid volvió a tener una cita especial en Soria con la celebración del
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana, una jornada que reunió a cientos de seguidores del conjunto blanco en el Hotel San Francisco para compartir una jornada en torno al club blanco.
El encuentro contó con la presencia de alrededor de 300 peñistas y aficionados acompañados de
Oscar Miñambres, exjugador madridista formado en las categorías inferiores de La Fábrica, que llegó al primer equipo en 2001 y defendió la camiseta blanca durante varias temporadas. El fuenlabreño fue escalando etapas en el club hasta alcanzar el primer equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores de la cantera que logró hacerse un hueco en una de las plantillas más importantes de la historia madridista. Lateral derecho de gran proyección, Miñambres debutó con el Real Madrid en la temporada 2000-01 y formó parte del equipo que conquistó la histórica Novena Copa de Europa en 2002, disputando encuentros durante aquella campaña europea. Compartió posición con Míchel Salgado y llegó a tener protagonismo en la plantilla. En total, defendió la camiseta del primer equipo madridista en 37 encuentros oficiales. Sin embargo, su progresión se vio frenada por una serie de lesiones de rodilla que marcaron su carrera.
Durante la celebración, los asistentes pudieron recordar la historia de una peña que lleva casi cinco décadas manteniendo vivo
el madridismo en Soria, transmitiendo generación tras generación los valores asociados al club. El aniversario también sirvió como punto de encuentro entre diferentes agrupaciones madridistas de Castilla y León, con la presencia de representantes de peñas procedentes de localidades como Aranda de Duero, Riaza o Burgos. Además, el acto contó con la participación de aficionados de otras entidades deportivas de la ciudad, como la Peña Barcelonista Soriana y seguidores del Athletic Club, demostrando que la rivalidad deportiva puede convivir con el respeto y la convivencia entre aficiones.
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana
Los aficionados madridistas compartieron una comida acompañados de Óscar Miñambres HDS
XLVII aniversario de la Peña Madridista Soriana