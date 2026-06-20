Luis Manuel Ramírez Fabal, campeón de Castilla y León en disco

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Campus Universitario de Vegazana de León ha acogido este sábado la disputa del Campeonato Autonómico Absoluto y sub-23. En la prueba de lanzamiento de disco de dos kilos el vencedor ha sido el soriano Luis Manuel Ramírez Fabal.

El lanzador del F.C. Barcelona ha sido el mejor en la prueba de lanzamiento con una marca de 53.07 logrado en su segundo intento. La segunda plaza del torneo ha sido para Miguel Capdepont Solís (Trop-Cueva de Nerja) con un lanzamiento de 58.02 mientras que el tercer puesto recayó en Rubén Matas Sánchez, Atlético Salamanca, con 50.18.

En el campeonato ha habido otros sorianos en liza. Ese es el caso de Daniel Arancón, que ha finalizado en quinta posición en salto de longitud con una marca de 7.01. Ya en la prueba de jabalina, ha participado con licencia de Soria, Eloy Isla Molina, quien ha finalizado en cuarta posición del concurso. En altura femenina ha competido igualmente con licencia de Soria, Paula López García, quien ha finalizado en segunda posición con una marca de 1.74. Lucía y Sara Tosar Baena, igualmente con licencia de Soria, han finalizado en quinta y sexta posición en un concurso de pértiga donde igualmente ha tomado parte Marina Martín Martín.

De las competiciones finalizadas, en 400 vallas, con licencia de Soria, ha competido igualmente Javier Marín García quien ha logrado mejor marca de la temporada. Arantza Fresno Velázquez ha sido décima en la final de longitud mientras que Iván Marín Utrilla finalizó séptimo en la segunda final de los 100 metros. La última prueba del Campeonato de Castilla y León está programada para las 21.00 horas.