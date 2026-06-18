Últimos dorsales a precio reducido para la 5K de la Media Maratón Abel Antón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria continúa preparando una nueva gran fiesta del atletismo popular. El próximo 26 de septiembre se celebrará una nueva edición del Medio Maratón Ciudad de Soria, una cita que volverá a reunir a corredores de todas las edades y niveles en una jornada deportiva marcada por el ambiente, la participación y unos recorridos que volverán a mostrar algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad.

Dentro del programa de la prueba, el 5K Fermín Cacho Caja Rural encara ya sus últimas plazas con precio promocional. Los corredores que se inscriban entre los 100 primeros dorsales podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 12,60 euros, una oportunidad para disfrutar de una carrera accesible y atractiva tanto para atletas experimentados como para quienes desean iniciarse en las competiciones populares.

A RITMO DE RÉCORD EN EL MEDIO MARATÓN

Por su parte, las inscripciones para el Medio Maratón Abel Antón continúan avanzando a buen ritmo. A más de tres meses de la celebración, la organización ya supera los 450 inscritos, una cifra que confirma el atractivo de una prueba que aspira a alcanzar su récord de corredores que cruzaron la línea de meta, fijado en 415 finishers en el año 2019, justo antes de la pandemia.

Además de las competiciones absolutas, el evento mantiene abiertas las inscripciones para las carreras infantiles, que volverán a ofrecer a los más pequeños la posibilidad de vivir una experiencia deportiva única en un entorno seguro y festivo.

La organización trabaja para que los participantes disfruten nuevamente de unos recorridos espectaculares, diseñados para combinar el atractivo deportivo con la belleza patrimonial y paisajística de Soria, uno de los grandes sellos de identidad de la prueba.