Daniel Arancón, campeón de Castilla y León en triple salto

Daniel Arancón durante la firma de un convenio en su etapa como deportista del Numantino.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El deportistas balaguero, Daniel Arancón Pérez, se proclamó campeón de Castilla y León en la modalidad de triple salto durante el Campeonato Autonómico Absoluto y sub-23 celebrado el sábado en el Campus Universitario de Vegazana de León. No fue el único pódium logrado por los deportistas sorianos.

El saltador de Golmayo, que compitió con el Racing Valladolid, se alzó con el primer puesto en su último intento al hacer marca personal con un salto de 14.75. Arancón hizo su mejor salto en su último intento tras tres intentos previos donde llegó a 14.59 además de sumar dos nulos. El segundo puesto fue para Helio Dango con una marca de 14.70 mientras que Asier Sanz fue tercero con 14.64.

Esta no fue la único pódium del atletismo soriano en el regional, al margen de la lograda por Luis Manuel Ramírez Fabal en disco, ya que en la segunda final de los 200 metros, Carlos Oliva Pascual, compitiendo igualmente con el Racing Valladolid, era segundo con una marca de 22.57. El velocista soriano finalizaba igualmente cuarto en la segunda final de los 400 metros.

Ya en la prueba femenina de lanzamiento de disco de un kilo, la deportistas con licencia de Soria, Marina Clavijo Pérez (Avinent Manresa), subía al segundo cajón del pódium con una mejor marca de 42.68. El título de campeona regional recaía en Raquel Villa con 42.91. En final del 1.500 femenino participaba la veterana atleta del Alconaba, Elisa Hernández Asensio, quien finalizaba en duodécima posición.