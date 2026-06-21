Los benjamines del voley soriano acaban en séptima y octava posición del Nacional

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Los benjamines del Sporting Río Duero y del C.V. Río Duero finalizaron en séptima y octava posición en el Campeonato de España de clubes que se ha celebrado en Valladolid desde el pasado viernes.

En la competición masculina, los benjamines del Sporting Río Duero doblegaron por 2-1 (19-25, 25-13 y 15-13) al OVB Inmobiliaria Nueva Ilusión de Almería en el último partido del Campeonato de España y se aseguraron de esta forma la séptima posición en la clasificación final. Los sorianos quedaron relegados a la lucha por la séptima y la octava plaza después de perder el sábado por 0-2 (32-34 y 23-25) frente al Club Voleibol El Ruedo Arahal de Sevilla. Previamente, el Salesianos Elche (Alicante) había doblegado al Sporting Río Duero en cuartos de final por 0-2 (12-25, y 11-25). Los alicantinos alcanzaron este domingo el título tras superar en la final por 2-0 al Wefferent Mintonette de Almería. Tercero, tras batir al San Roque de Las Palmas de Gran Canaria, se clasificó el Ciudad de Hellín (Albacete), que les ganó a los sorianos en la Primera Fase.

Del Sporting Río Duero que ha concluido séptimo en Valladolid forman parte cuatro de los jugadores (Álex Diago, Adrián Lucas, Yahir Perdiguero e Iban Reche) que la pasada temporada ganaron la medalla de plata en el Campeonato de España con el Sporting Santo Domingo. El equipo dirigido por Rafael Ortega e Iban Reche lo completan otros dos benjamines de segundo año (Emilio García y Aarón Millán), un benjamín de primero (Gabriel Carramiñana) y el prebenjamín Marco Orden. El Sporting Río Duero se ganó su derecho a pugnar por un puesto entre los ocho mejores gracias a las dos victorias, ambas por 2-1, que logró el viernes, en la Primera Fase, ante el Occident-Alquimia-Halcón Gym de Marbella (Málaga) y el Aldebarán San Sadurniño de La Coruña.

El de la categoría benjamín -nacidos en 2016 y 2017- ha sido el cuarto Campeonato de España en el que han participado los equipos surgidos a raíz del acuerdo de colaboración suscrito entre el Sporting Santo Domingo y el Río Duero para gestionar la cantera masculina. Los cadetes del Río Duero Sporting finalizaron décimoséptimos en el Campeonato de España de Castellón, donde también se disputó el de la categoría infantil, en el que el Río Duero Sporting concluyó cuarto. En el Campeonato de España Alevín de Valladolid, el Sporting Río Duero terminó quinto y el Río Duero Sporting se clasificó en la trigésimo primera plaza. En los diferentes Campeonatos Regionales de Edad, estos equipos han alcanzado los cuatro títulos posibles, un subcampeonato, dos cuartos puestos y una séptima plaza.

Ya en la competición femenina, el equipo del C.V. Río Duero acabó su competición en la octava plaza. Las sorianas pasaron con solvencia al cuartos de final al superar al San Ignacio por 0-2 (11-25 y 18-25). Ya en cuartos, cedían por 2-0 (27-25 y 25-9) en un encuentro igualado ante Megal Energía. En la lucha por la séptima y octava posición las sorianas se medían a Platja de Bellreguard equipo ante el que plantaban cara pero ante el que cedían por 2-0 (25-20 y 25-12). El CV Ilicitano Carrus se proclamó campeón de España tras ganar en la final al Muebles Muñiz Voleibol Rianxo por 2-0.