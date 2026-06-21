José Días y Alexia Estany se adjudican la BTT Urbión 2026

Alberto Barroso se proclamó vencedor de la tercera y última etapa de la BTT Urbión. No obstante José Días hizo buena su condición de favorito para revalidar el triunfo final, una victoria que tuvo bien controlada con su segundo puesto en la etapa. Los buenos resultados de las dos primeras jornadas marcaron el resultado final coronando de nuevo a Días como el ciclista más rápido por tierras de Pinares. En la categoría femenina Alexia Estany, quien ya había enseñado el colmillo con la victoria parcial del sábado, logró el primer puesto del podio.

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El portugués del Klimatiza Orbea José Días, y la madrileña del Soria Ni Te La Imaginas Alexia Estany Lucas se proclamaron campeones de la general individual de la BTT Urbión 2026, cita ciclista de BTT que durante tres días se ha celebrado en la comarca de Pinares. Covaleda ha sido el eje neurálgico de una prueba que, entre todas las categorías puestas en liza, ha congregado a 750 participantes.

Pódium de la prueba celebrada en Pinares.@BTT URBIÓN

La cita que arrancó el viernes con una prueba nocturna, tenía en la jornada del domingo al tercera y última etapa, un Memorial Iván Herrero de 55 kilómetros de longitud y 1.415 de desnivel que discurría por la parte menos conocida del Pinar de Urbión. A esta última etapa José Días llegaba como líder de la general con casi cinco minutos de ventaja sobre su más directo rival. Fue ese rival, Alberto Barroso Gómez (Scott Calabandida), el primero en cruzar la línea de meta al tramitar el recorrido en un tiempo de 2h.24:21. La segunda posición de la etapa fue para el propio José Días quien controló la desventaja que tenía sobre su principal rival y entraba a 1.18 del vencedor. El tercer puesto de la etapa recaía en Alejandro Gómez Díaz (RR Bikers) que entraba a dos segundos del portugués.

Los primeros clasificados de la prueba masculina.@BTT URBIÓN

De esta forma, en la general individual se impuso José Días con un tiempo de 6h:01.37. A 4.44 del ganador la segunda plaza fue para Alberto Barroso Gómez mientras que Alejandro Díaz fue tercero en esa general a 6.02 del vencedor.

Ya en la categoría general femenina, la ganadora de la tercera y última etapa fue Alexia Estany Lucas quien, de esta manera, consolidaba el liderato logrado el día anterior. La madrileña tramitaba los 55 kilómetros de recorrido en un tiempo de 3h:10.55. Cristina Morán Roza fue segunda y Ester Riesco González (Scott Montenevado) acabó en tercera posición. Una avería mecánica dejaba a la madrileña Pilar Hernández Fernández sin opciones de pódium. Estos resultados confirmaron el triunfo en la general femenina de Alexia Estany Lucas con un tiempo de 8h:02.17. Cristina Morán Roza fue segunda a más de 12 minutos de la ganadora mientras que Ester Riesco González sería finalmente tercera.

Las tres primeras clasificadas de la prueba femenina@BTT URBIÓN

Daniel Mediavilla Molina, 27 en la general, fue el mejor ciclista local. El triunfo en la general para la categoría legend recayó en Juan Ruiz de Arbulo mientras que Juan Moya Blázquez fue el vencedor en la denominada categoría abuelo. Ya en la modalidad por parejas, el triunfo en la general recayó en la dupla navarra formada por Koldo Herrera Urroz y David Oteiza Vidarte (BTT Navarra) quienes culminaron las tres etapas con un tiempo de 6h:41.56. En la modalidad E-bike el portugués Carlos Bras se imponía en la general.

Al finalizar la prueba, desde la organización del BTT Urbión 2026 mostraban su satisfacción por como habían transcurrido las tres jornadas. «Como organizadores estamos contentos por cómo ha salido todo. Hay que destacar la labor que han desarrollado los voluntarios porque así nos lo hacen saber los participantes, el nivel de implicación que tienen los voluntarios es muy alto. A los participantes les ha gustado también los recorridos», apuntaba Francisco Alonso, uno de los organizadores voluntarios de la BTT Urbión 2026.