La BTT Urbión 2026 en imágenes

La segunda etapa tuvo su punto de inicio y final en el Raso de la NavaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares, especialmente el entorno de Covaleda, ha sido el escenario de una nueva edición de la BTT Urbión 2026, una prueba que reunió a 750 ciclistas procedentes de distintos puntos de España y de todo el mundo. La competición arrancó el viernes con una primera etapa nocturna que, pese a ser la más corta del programa, fue una de las más especiales por su recorrido y por la dificultad añadida de disputarse bajo la luz de los focos. José Días y Pilar Fernández Hernández fueron los primeros corredores en hacerse con el liderato en las categorías individuales tras imponerse en esta jornada inaugural. Además, la cita contó también con una prueba pensada para los más jóvenes, la BTTIKids, que reunió a más de un centenar de participantes.

La segunda jornada concentró gran parte del protagonismo de la competición al celebrarse la etapa reina, un exigente recorrido de 59 kilómetros y 1.850 metros de desnivel positivo que llevó a los participantes por algunos de los rincones más destacados de la zona, la Laguna Negra, la Fuente de la Guarza, El Muchachón, la Laguna de Mojón alto, el Chozo del Periquillo, el mítico Pino Rey o la Ermita de San Cristóbal. En la categoría masculina, la victoria volvió a caer en manos del portugués José Días, que protagonizó un intenso duelo en los kilómetros finales junto a Alberto Barroso Gómez. Ambos llegaron prácticamente igualados a la meta, donde el corredor del Klimatiza Orbea logró imponerse al sprint con apenas un segundo de diferencia. Roberto Bou completó el podio de la etapa tras finalizar a casi tres minutos de los dos primeros clasificados.

Con este segundo triunfo consecutivo, José Días consolidó su posición al frente de la clasificación general masculina de la BTT Urbión 2026, acumulando un tiempo de 3 horas, 35 minutos y 58 segundos. Por detrás se situaron Roberto Bou Martín, a 4 minutos y 55 segundos, y Alejandro Gómez Díez, tercero en la general a seis minutos del líder. En la categoría femenina, Alexia Estany Lucas fue la gran protagonista de la segunda jornada al conseguir la victoria con un registro de 3 horas, 46 minutos y 50 segundos. Su resultado le permitió colocarse primera en la clasificación general, superando a Cristina Morán Roza y a Pilar Fernández Hernández, vencedora de la primera etapa.

La competición también dejó buenas actuaciones entre los corredores locales, con Daniel Mediavilla Molina y Roberto Chicote Abad como los mejores representantes de la zona en la clasificación general. En la modalidad por parejas, los navarros Koldo Herrera y David Oteiza dominaron la prueba con autoridad. La BTT Urbión 2026 quedó preparada para su desenlace con la tercera y última etapa, el Memorial Iván Herrero, una jornada de 55 kilómetros y 1.415 metros de desnivel que recorrió la zona menos conocida del gran pinar de Urbión. Un trazado considerado por muchos aficionados al MTB como uno de los más espectaculares del calendario, por su carácter técnico, su entorno natural y la exigencia que suponía para cerrar la prueba.