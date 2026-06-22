El BM Soria iniciará la pretemporada el 6 de agosto

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ya tiene fecha para el inicio de la pretemporada e, igualmente, ha programado algunos encuentros de preparación al tiempo que ultima la puesta a punto de una plantilla cuya competición arrancará el 20 de septiembre.

El grupo que dirige Oriol Castellarnau tiene fijada la fecha del 6 de agosto como la de vuelta al trabajo de cara a esa fecha del 20 de septiembre en la que arranca la competición liguera según acordó la Real Federación Española de Balonmano en su reunión del pasado sábado.

Igualmente, los amarillos tienen fijados ya algunos partidos de preparación de cara a llegar lo mejor posible a ese inicio liguero. De esta, el primer envite programado sería el 18 de agosto en Burgos ante el UBU Burgos de División de Honor Plata; Ya el día 21, los amarillos recibirán en el San Andrés a BM Zaragoza de Plata e igualmente el día 26 se enfrentarán a BM Huesca, equipo que militará en la 26-27 en la segunda categoría del balonmano español. El último encuentro de preparación programado hasta el momento es un triangular en Zumaia para el 5 de septiembre en el que participa junto a Pulpo EK y BM Romo, ambos de Primera Nacional.

Cabe recordar que el equipo amarillo ha lanzado ya su campaña de abonos para la temporada 26-27 bajo el lema ¡'Un color, una pasión'!, una campaña en la que se mantienen los precios de la temporada pasada.

De esta manera, el abono general tendrá un coste de 75 euros. Habrá posibilidad de, por 100 euros, conseguir el abono Dúo para ir acompañado a los encuentros del Sanan. El abono joven, para personas entre 14 y 21 años, tendrá un coste de 45 euros, el mismo precio que el abono para personas de más de 65 años. Los menores de 13 años no pagan entrada.

Para formalizar el abono con el club amarillo, basta con pulsar el link de la bio en la red social de Instagram del club y una vez ahí optar por la opción de abonos.