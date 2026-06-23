Daniel Berná se deshincha en la tercera jornada del Bizkaia Open Golf

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Bizkaia PGAe Open, cuarta prueba del Tumi Spain Golf Tour, el circuito de la PGA española, contó con una doble participación del Club de Golf Soria, la que formaron Daniel Berná y Raúl Pascual. El primer logró pasar el corte pero falló en la vuelta final en su intento de acceder a los puestos de honor, mientras que el segundo no pudo alcanzar la tercera jornada de competición.

El torneo, disputado del viernes 19 al domingo 21 de junio en el campo público de Meaztegi, en La Arboleda (Ortuella, Vizcaya), está considerado una de las citas de más peso del circuito nacional por el alto nivel de participantes, su dotación económica y una organización de alto nivel.

En este contexto, Berná completó su participación con 216 golpes, en el par del campo, después de dos primeras jornadas bajo par (-1 en la primera, con 71 golpes, y -3 en la segunda, con 69 impactos), y una vuelta final en la que no pudo dar un salto de calidad hacia los puestos delanteros (76 golpes, 4 sobre par), con lo que terminó en el puesto 43.

Tras el torneo, el jugador soriano reconocía haber ido “de más a menos”, porque en los dos primeros días había jugado “muy bien de tee a green” y “muy cómodo”, si bien detallaba que “los greens de este campo son muy movidos y no conseguí meter todas las que tenía que haber metido”, de forma que “con meter alguna, la verdad es que hubiese estado bastante más cerca de los líderes a falta de una jornada”. Por el contrario, el último día “sí que jugué bastante peor, y entre eso y un poquito de mala suerte, se fue juntando todo y al final acabé sobre par”.

Daniel Berná lamentaba especialmente el no haber podido dar con la tecla en “uno de los más importantes del año a nivel de la PGA”, aunque también valoraba el hecho de “haber estado ahí otra vez los tres días y viendo que el nivel de tee a grenn está muy, muy bien”.

Las próximas citas para Daniel Berná tiene su punto álgido con el Alp de las Castillas, que se disputará en el campo burgalés de Lerma del 9 al 11 de julio, puesto que “siempre es un orgullo poder jugar en Castilla en un torneo de nivel internacional”, más aún cuando, como es el caso, se celebra en “un campo está al lado de casa”, lo cual también “ayuda a que la gente venga a verme y poder yo también estar en casa y descansando mejor”.

Antes, sin embargo, es probable que dispute un par de pruebas del Circuito de Madrid de Profesionales, que ahora mismo lidera. Se trata de los torneos de Lomas del Bosque, el 29 de junio, y el Campeonato de Dobles, programado para los días 6 y 7 de julio en el Centro Nacional de Golf de Madrid y en el que formará pareja con su compañero de club Raúl Pascual.

Precisamente Pascual estuvo presente también en el Bizkaia PGAe Open, aunque en su caso acabó fuera del corte después totalizar 150 golpes, 6 sobre par. El jugador soriano abrió el torneo con un recorrido de 77 impactos (+5) y, si bien en la segunda vuelta mejoró sus prestaciones con una tarjeta de 73 golpes (+1), ese resultado no le bastó para acceder a la tercera y definitiva ronda, al situarse en el puesto 83 de la general.

Pascual admitía no haber jugado muy bien y lamentaba especialmente haber desperdiciado “las mil oportunidades de birdie que tuve, y eso al final te obliga a no sumar”. En el apartado positivo se quedaba con su segunda vuelta, en la que “sí que fui capaz de ser un poco más regular, pero igualmente sin conseguir restar hasta mi hoyo 16. Así que por lo menos las oportunidades las genero, ahora hay que rentabilizarlas”, precisaba. La próxima cita para Pascual llegará con el citado Campeonato de Dobles del Circuito de Madrid de Profesionales