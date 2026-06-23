El Numancia apela al sentimiento de pertenencia en su campaña de abonados 26-27

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha dado a conocer la campaña de abonados para la temporada 2026-2027, una campaña que apela al sentido del pertenencia a una tierra, a una ciudad a una provincia que es, en definitiva, lo que representa el club rojillo para muchos de sus aficionados. Uno de los embajadores de la provincia, en su etapa en la LFP el mejor embajador posible. La campaña de abonados, que mantiene los precios de la temporada anterior, arrancará el próximo 16 de julio si bien antes se podrá realizar el abono de forma telemática. La temporada pasada se alcanzaron los 3.767 abonados.

Precios de la campaña de abonados del Numancia que arranca el próximo día 16.HDS

El lema de la campaña es 'Nuestra gente, nuestra tierra, nuestros colores...' por lo que se apela a ese sentimiento que une a un club de fútbol con su área geográfica de procedencia. Quizás por este motivo la misma se presentó en la Plaza Mayor en lugar de la habitual sala de prensa de Los Pajaritos. "Es un día especial, siempre que presentamos una campaña de abonados es un día especial. Esta la hacemos en la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad, por el mensaje que acompaña a la misma", ha señalado el responsable de Marketing del club rojillo, Javier del Pino.

Habrá cuatro tipos de abonos diferentes en los que se mantienen los precios de temporadas anteriores. El abono infantil para menores de 18 años; el abono joven para menores de seis a 29 años; el abono adulto para personas de 30 a 64 años y el abono para más de 65 años.

La campaña de abonados, tanto para renovación como para alta, comenzará el próximo 16 de julio, fecha en la que se podrá pasar por las oficinas de Mariano Vicén para realizar los trámites oportunos. No será así para aquellos abonados que tengan el recibo de abonos domiciliado, que recibirán la carta informativa hacía el día 6 de julio. "El cargo del abono se hará el día 20", ha indicado Javier de Pino.

A partir del 6 de julio se podrá igualmente realizar el abono de forma online a través de la página web del C.D. Numancia, una modalidad que no tendrá ningún tipo de recargo. "Recordamos igualmente que gracias a Caja Rural hay posibilidad de financiar el pago del abono en tres meses sin ningún tipo de recargo", ha recordado Del Pino.

El responsable de Área de Marketing ha señalado que esta campaña de abonados no es una invitación a que los aficionados vaya a Los Pajaritos, "es algo más". "Sabemos que van a estar ahí y que van a permanecer", ha indicado.

Sobre los objetivos previstos para esta temporada, se ha señalado que la temporada pasada se llegó a los 3.767 abonados, una cifra "muy buena", tras el crecimiento de las dos últimas temporadas y que representa casi un 10% de la población de la capital. En este sentido, hay que destacar el acierto de crear el pasado año el abono joven, un abono que permitía ser abonado de fondo por 50 euros y que se ha notado por el incremento de la afición joven en las gradas. "El abonado joven era algo que queríamos potenciar y esta figura ha crecido un 44% en dos años", se ha destacado en la presentación.

En la presentación de la campaña de abonados han estado, además de Javier del Pino, el presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, el vicepresidente, Javier Jiménez, y el gerente de la entidad, Sergio Gaya.